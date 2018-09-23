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В Подмосковье мужчина зарезал двоюродного брата

На одной из улиц в подмосковном городе Химки очевидцами был обнаружен труп мужчины. Убийцей оказался двоюродный брат умершего.
В Подмосковье мужчина зарезал двоюродного брата

По данным МВД Российской Федерации по Московской области, тело 32-летнего мужчины обнаружили вчера около пяти часов утра, на грудной клетке явно была видна колющая рана. После розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению был задержан двоюродный брат погибшего.

Как удалось установить, 28-летний и 32-летний двоюродные братья серьезно поссорились, после чего младший схватился за нож и нанес удар в район грудной клетки старшего. Сотрудниками следственного отдела полиции в городе Химки возбуждено уголовное дело.


 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:50

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