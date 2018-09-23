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В Ценценатти очевидцу удалось снять Нибиру на камеру

Местный житель Ценценатти стал свидетелем необычного явления в небе. По его словам, ему удалось записать на видео появление планеты Нибиру.
В Ценценатти очевидцу удалось снять Нибиру на камеру

Многие люди, посмотревшие запись, склонны верить в то, что на видео действительно мистическая планета, впрочем, ученые не согласны с такой позицией. По словам экспертов, данное явление – не более чем отражение заходящего солнца. После того, как лжепророк Дэвид Мид назвал 23 сентября 2017 года днем конца света, множество людей не только не отвергли его учения, но стали также оправдывать нумеролога ссылаясь на то, что он лишь ошибся датой, а не причиной, которой, по словам Дэвида, была бы Нибиру. С тех пор конспирологи все чаще находят подтверждения существования мистической планеты.

Несмотря на это, ученые по всему миру отвергают возможность существования Нибиру и тем более угрозу, исходящую по отношению к землянам от нее. Стоит отметить, что есть масса статей и даже книг, посвященных Нибиру, авторы которых упрекают друг друга в том, что пишут они о разных планетах, называя их одинаковым словом.


 
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В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:00

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