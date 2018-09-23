В «Битве экстрасенсов» Дане Борисовой передал сообщение покойный продюсер Тим Брик

Каждый экстрасенс должен был с закрытыми глазами рассказать о сидящей перед ним знаменитости. Многие из участников озвучили личную информацию из жизни телезвезды, однако больше всего ее впечатлил Тимофей Руденко, который передал послание от продюсера Тима Брика. На испытании он бормотал невнятные слова, среди которых произнес, что мертвый Тима передает Дане Борисовой привет, заявив о “Встречи на Патриках”. Ведущая поняв, что “мертвый Тима” - это ее бывший продюсер, умерший в 2016 году, была сильно удивлена.Оказалось, что Тима Брик теледиве дал наркотики. Он считал, что запрещенные препараты помогут звезде похудеть. После смерти продюсера, Дана Борисова отправилась на реабилитацию. Произошедшее в то время она не помнила долгие годы, однако сейчас ее буквально осенило. Как оказалось, из квартиры Тима Брика, которая находилась на Патриарших прудах, ведущая не выходила сутками.