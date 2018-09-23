АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

«Самая лучшая осень»: Юлия Ковальчук опубликовала снимок с дочкой Амелией

Юлия Ковальчук в своем аккаунте Instagram поделилась с поклонниками трогательным фото. На данном снимке певица запечатана с дочкой Амелией.

«Самая лучшая осень»: Юлия Ковальчук опубликовала снимок с дочкой Амелией


Через пару недель артистка с супругом Алексеем Чумаковым будет отмечать первый день рождения дочери. Исполнительница песен под публикацией написала: «Моя самая лучшая осень». Лицо девочки певица принципиально не показывает фанатам. Первоначально подписчики считали, что пара покажет Амелию после крещения, но таинство состоялось еще в мае, однако супруги так и не показали лицо малышки.

«Самая лучшая осень»: Юлия Ковальчук опубликовала снимок с дочкой Амелией


Снимок в течение семнадцати часов сумел собрать свыше 30 тысяч отметок «Мне нравится» и более 200 комментариев. Поклонники сказали, что Юлия Ковальчук «просто божественно красивая». Они также добавили, что каждый раз любуются ее фото, так как она является для них настоящим идеалом красоты и утончённости, пожелав артистке отличного настроения и хорошего дня.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Массовая драка в ночном баре Мурманска перешла в
«Самая лучшая осень»: Юлия Ковальчук опубликовала
В Башкирии КамАЗ раздавил легковое авто ВАЗ
В Сети на продажу выставили оригинальную версию
Марина Зудина чувствует присутствие покойного
Эксперты установили государства с самыми высокими
Участник "Битвы экстрассенсов" Георгий
В Подмосковье мужчина зарезал двоюродного брата
Концепты Daihatsu не получат распространения на
По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук
Михаил Задорнов предлагал Наталье Варлей стать
Учёные: Сахар манноза препятствует развитию
NASA на поверхности Марса после песчаной бури
Смартфон Umidigi A3 будет работать с тремя
Ирина Нельсон рассказала об отношении своих
Назван ТОП-3 лучших внедорожников за 500 тысяч
Ноутбук Lenovo ThinkPad A285 с процессором AMD
Кемеровостат: В Кемеровской области выросла
Ученые определили механизмы воздействия активных
Эксперт: Cолнечные бури смертельно опасны для
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева возмущена
Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения
В Ростове 2 палки колбасы едва не стали причиной
В Свердловской области мужчина изнасиловал и сжег
Наталья Андрейченко рассказала о сексуальном
Исследователи обнаружили рыбу-пеликана на Гавайах
Подруга: Супруг Карины Мишулиной предлагал взятку
В Башкирии после поездки на такси пропал мужчина
Неотфотошопленные снимки участницы «Дома-2»
Житель Краснодара разбился насмерть после падения
Просмотреть все новости