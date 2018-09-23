«Самая лучшая осень»: Юлия Ковальчук опубликовала снимок с дочкой Амелией

Через пару недель артистка с супругом Алексеем Чумаковым будет отмечать первый день рождения дочери. Исполнительница песен под публикацией написала: «Моя самая лучшая осень». Лицо девочки певица принципиально не показывает фанатам. Первоначально подписчики считали, что пара покажет Амелию после крещения, но таинство состоялось еще в мае, однако супруги так и не показали лицо малышки.Снимок в течение семнадцати часов сумел собрать свыше 30 тысяч отметок «Мне нравится» и более 200 комментариев. Поклонники сказали, что Юлия Ковальчук «просто божественно красивая». Они также добавили, что каждый раз любуются ее фото, так как она является для них настоящим идеалом красоты и утончённости, пожелав артистке отличного настроения и хорошего дня.