В Сети на продажу выставили оригинальную версию Chevrolet Corvette

Построена машина на базе Corvette, выпуск которого состоялся в 1998 году. Только интерьер позаимствован создателем у Audi TT. Также отмечается, что задние фонари и крылья были сняты у «Корветов» из 30-х и 59-х годов прошлого века. Мотор представлен 5,7-литровым силовым агрегатом, а мощность его неизвестна. Как отметили эксперты, здесь не исключаются 345 «лошадок».Спроектировано было данное авто специалистами французского тюнинг-ателье MJC Classic Cars. Специалисты на создание данного транспортного средства потратили почти четверть тысячи часов. За такой внешностью скрывается масса современных систем, включая электрические стеклоподъемники и круиз-контроль. Текущая стоимость новинки составляет 27,5 тыс. долларов.