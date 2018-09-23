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В Сети на продажу выставили оригинальную версию Chevrolet Corvette

Одно из объявлений в Сети содержит информацию о продаже оригинальной версии Chevrolet Corvette, к наименованию модели добавлена приставка Bella Elan. Авто создано в ретро-стиле и имеет золотую расцветку.
В Сети на продажу выставили оригинальную версию Chevrolet Corvette


Построена машина на базе Corvette, выпуск которого состоялся в 1998 году. Только интерьер позаимствован создателем у Audi TT. Также отмечается, что задние фонари и крылья были сняты у «Корветов» из 30-х и 59-х годов прошлого века. Мотор представлен 5,7-литровым силовым агрегатом, а мощность его неизвестна. Как отметили эксперты, здесь не исключаются 345 «лошадок».

Спроектировано было данное авто специалистами французского тюнинг-ателье MJC Classic Cars. Специалисты на создание данного транспортного средства потратили почти четверть тысячи часов. За такой внешностью скрывается масса современных систем, включая электрические стеклоподъемники и круиз-контроль. Текущая стоимость новинки составляет 27,5 тыс. долларов.


 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:30

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