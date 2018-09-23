Марина Зудина чувствует присутствие покойного Олега Табакова

В своем интервью Марина Зудина поделилась с телезрителями своими ощущениями. Она призналась, что чувствует мужа рядом каждый день. В этом ей помогают воспоминания о совместном времяпрепровождении, их дети, в которых она находит его черты, также обстановка в доме. Прогуливаясь по его коридорам, Зудина может про себя общаться с супругом и в такие моменты она более четко ощущает его рядом.Актриса отметила, что ее дочь Мария повела себя как взрослый человек, когда умер ее отец, и всецело помогала пережить эту трагедию своей матери.