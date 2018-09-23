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Марина Зудина чувствует присутствие покойного Олега Табакова

Вдова Олега Табакова, знаменитая актриса театра и кино Марина Зудина рассказала в интервью телеканалу НТВ, что до сих пор чувствует, что ее покойный супруг Олег Табаков рядом. Вдова знаменитого артиста тяжело переживала смерть мужа.
Марина Зудина чувствует присутствие покойного Олега Табакова

В своем интервью Марина Зудина поделилась с телезрителями своими ощущениями. Она призналась, что чувствует мужа рядом каждый день. В этом ей помогают воспоминания о совместном времяпрепровождении, их дети, в которых она находит его черты, также обстановка в доме. Прогуливаясь по его коридорам, Зудина может про себя общаться с супругом и в такие моменты она более четко ощущает его рядом.

Актриса отметила, что ее дочь Мария повела себя как взрослый человек, когда умер ее отец, и всецело помогала пережить эту трагедию своей матери.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:20

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