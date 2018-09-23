Эксперты установили государства с самыми высокими продажами авто
Специалисты исследовали российский автомобильный рынок, благодаря чему установили, автобренды какого государства продали больше всего авто. Стало известно, что южнокорейские автопроизводители продали за 8 месяцев этого года 250 230 авто. Это на 13,3 процента превышает прошлогодние показатели.
На второй позиции оказались российские марки, дилеры которых за указанный период продали 221 441 авто (плюс 14,7%). Тройку ТОП замыкают японские машиностроители, реализовавшие 196 358 единиц (плюс 19,4%). Четвёртая позиция досталась французским автомобильным брендам. Они смогли реализовать на территории Российской Федерации за январь-август текущего года 86 617 единиц авто. Это на 1,5 процента больше результатов аналогичного периода прошлого года.
На пятой позиции данного рейтинга расположились американские автомобилестроители. Они смогли достичь объема реализаций в 45 662 экземпляров. Это на 1,7 процента меньше показателей годичной давности.
На второй позиции оказались российские марки, дилеры которых за указанный период продали 221 441 авто (плюс 14,7%). Тройку ТОП замыкают японские машиностроители, реализовавшие 196 358 единиц (плюс 19,4%). Четвёртая позиция досталась французским автомобильным брендам. Они смогли реализовать на территории Российской Федерации за январь-август текущего года 86 617 единиц авто. Это на 1,5 процента больше результатов аналогичного периода прошлого года.
На пятой позиции данного рейтинга расположились американские автомобилестроители. Они смогли достичь объема реализаций в 45 662 экземпляров. Это на 1,7 процента меньше показателей годичной давности.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:10