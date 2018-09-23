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Участник "Битвы экстрассенсов" Георгий Малиновский ослепнет из-за черной магии

Участник 16 и 19 сезонов “Битвы экстрасенсов” Георгий Малиновский заявил, что ослепнет из-за черной магии. Малиновский пришел к такому выводу после консультации у целого ряда врачей, вердикт которых гласил: медицина бессильна.

Участник "Битвы экстрассенсов" Георгий Малиновский ослепнет из-за черной магии


Не сегодняшний день экстрасенс уже принял неизбежность слепоты, она, по его словам, является побочным эффектом от использования черной магии. Врачи, у которых консультировался Малиновский, говорили о том, что болезнь была обнаружена слишком поздно, на такой стадии дистрофия сетчатки глаза уже не лечится. Тем не менее, маг не отчаивается, как было видно из его последнего интервью “СтарХиту”, в котором он рассказал о планах на жизнь после того, как ослепнет. Малиновский говорит, что слепота не слишком помешает его музыкальным увлечением, кроме того, он сможет делать амулеты на ощупь, в связи с чем, без дела ему сидеть не придется.

Пара Малиновских не успела обзавестись детьми и теперь, со слов главы семейства, вряд ли успеет, с учетом того, что экстрассенс сам, частично, будет лишен дееспособности, ему нужен будет уход, как и ребенку.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:00

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