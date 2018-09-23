Участник "Битвы экстрассенсов" Георгий Малиновский ослепнет из-за черной магии

Не сегодняшний день экстрасенс уже принял неизбежность слепоты, она, по его словам, является побочным эффектом от использования черной магии. Врачи, у которых консультировался Малиновский, говорили о том, что болезнь была обнаружена слишком поздно, на такой стадии дистрофия сетчатки глаза уже не лечится. Тем не менее, маг не отчаивается, как было видно из его последнего интервью “СтарХиту”, в котором он рассказал о планах на жизнь после того, как ослепнет. Малиновский говорит, что слепота не слишком помешает его музыкальным увлечением, кроме того, он сможет делать амулеты на ощупь, в связи с чем, без дела ему сидеть не придется.Пара Малиновских не успела обзавестись детьми и теперь, со слов главы семейства, вряд ли успеет, с учетом того, что экстрассенс сам, частично, будет лишен дееспособности, ему нужен будет уход, как и ребенку.