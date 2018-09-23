Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева возмущена высокими расценками в Японии

«Япония дорогая страна. Токио дорогой город. Я часто бываю и в Европе, и в Америке, поэтому поверьте мне, если я написала слово - дорого! - значит это так. Вчера Лёша мне сказал сколько стоят наши билеты бизнес классом туда и обратно, про это я даже писать не хочу. Напишу вот что. Такси от аэропорта до отеля, на наши деньги, С НАШИМ, РОССИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ «ВОЛШЕБСТВОМ» (по-другому я это не назову) стоило восемь тысяч рублей. Ехали сорок минут. За завтрак и обед в среднем выходит от четырех до семи тысяч на двоих. Учитывая, что мы не обжоры и алкоголь не пьём (кто пьёт, сразу прибавляйте себе еще цифры). Я для влога обязательно подсниму размер нашей средней обеденной порции и счёт за неё...» - откровенно возмущалась Алена Водонаева в личном инста-блоге.

«..Меня мало чем можно удивить, но я не перестаю удивляться как за десять суши мы элегантно отдаём пять тысяч рублей. Да мы в нашей дорогущей Кофемании в Москве втроём едим за эти деньги! В общем мой внутренний калькулятор здесь каждую минуту удивляется и глючит. С другой стороны - живём один раз и Япония - это та страна, которую обязательно важно посетить. Да и к тому же не Япония ведь виновата, что в нашей стране на сегодняшний день доллар стоит семьдесят рублей!» - продолжила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

«Искры из глаз, и от удара я начала падать назад. Поза у меня при этом была «сидя на корточках», и находилась я, напоминаю, на самой высокой «ступеньке». А подо мной пол. Где-то там, метра 2,5 вниз лететь», - рассказала фанатам телезнаменитость.

«Я просто чудом своими когтями дикой и необузданной росомахи уцепилась за край этого выхода и секунду держалась только своим маникюром», - продолжила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

«Мы хотели быть только вдвоем в тот день. Наш день, наше таинство, наш секрет – создание нашей семьи. Мы не хотели, чтобы в этом был задействован кто-то еще, даже наши самые близкие и любимые люди. И они нас поняли. Все, кроме моего сына Богдана. Он обиделся. Поэтому мы решили восполнить пробел и устроили праздник для нас троих», - откровенно рассказывала бывшая участница «Дома-2» своим подписчикам.

«Незадолго до поездки в Штаты мы с мужем пересмотрели фильм «Мальчишник в Вегасе». Там в кадре такая классная церковь! Вот ее-то мы и выбрали, чтобы пожениться на бис. Отправили в эту церковь документы, зарезервировали день и время. Организацией занимались сами, так как, во-первых, эти хлопоты нам приятны, а во-вторых, четче и организованнее, чем мы, в Америке это не сделал бы никто. И вот я снова надела свадебное платье - конечно, другое - и вышла замуж за собственного мужа ради собственного ребенка. Кстати, в связи со свадьбой сын интересовался, существует ли у молодоженов «мрачная ночь», - продолжила Алена Водонаева.

Ни для кого из преданных поклонников экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» Алены Водонаевой не является секретом то, что на сегодняшний день телезнаменитость вовсю путешествует со своим любимым супругом. Конечно же, что фотографиями из очередной страны длинноволосая красавица тут же делиться со своими верными фанатами.Всем известно, что второй супруг Алены Водонаевой зарабатывает на жизнь музыкой, устраивая свои концерты в тех городах и странах, куда его приглашают. И всегда музыканта сопровождает его любимая жена, которая попутно не только раскручивает свою страничку в социальной сети Instagram, но и записывает различные видеоролики. Подобные видеозаписи можно посмотреть на личном YouTube-канале бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2».На сегодняшний день Алена Водонаева вместе с любимым супругом Алексеем Косинусом находится в Японии. Нужно сказать, что телезнаменитость очень восторгает японская культура, которая в некоторой степени отличается от привычных для России, а также стран Европы традиций.Тем не менее, как выяснилось, внешняя красота и абсолютно другая культура и традиции Японии не смогли по-настоящему удивить Алену Водонаеву, как высокие цены. По словам экс-звезды скандального телепроекта «Дом-2», когда она впервые попала в одно из японских заведений и увидела там расценки, то долгое время находилась в шоковом состоянии, о чем тут же рассказала своим преданным поклонникам.Чуть позже Алена Водонаева добавила, что за обычную яичницу ей с супругом пришлось заплатить почти четыре тысячи рублей. По словам длинноволосой красавицы, в Японии заплатить за завтрак такие деньги является вполне нормальным явлением.Впрочем, даже настолько высокие цены не смогли испортить экс-звезде телестройки «Дом-2» впечатление от Токио и его очень добрых и приветливых жителей. Сейчас Алена продолжает вовсю публиковать у себя на страничке в социальной сети Instagram яркие и невероятно интересные фотографии, видеоролики и сторис.Стоит напомнить, что недавно в Сети активно обсуждалась черепно-мозговая травма Алены Водонаевой, которую она получила во время очередной фотосессии, проходившей на крыше одного невероятно высокого здания.Тогда Алена призналась поклонникам, что ее спас очень длинный маникюр.Несмотря на то, что Алена Водонаева достигла равновесия, теледива все-таки ударилась очень сильно головой, однако свою работу знаменитость доделала, как настоящий профессионал.Нужно сказать, что в свое время ради звезды «Дома-2» на многие жертвы пошел ее нынешний супруг – музыкант Алексей Косинус. Мужчине пришлось не только переехать жить из Санкт-Петербурга в Москву, но и оставить очень хорошую работу в своем родном городе ради Алены Водонаевой.Звездная парочка официально оформила свои отношения в прошлом году, а несколько месяцев назад семейство сыграло вторую свадьбу, которая прошла в Соединенных Штатах Америки. По словам Алены Водонаевой, второе бракосочетание было сделано ради ее единственного наследника Богдана, который не присутствовал на прошлогодней свадьбе мамы и ее нового мужа.