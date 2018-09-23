АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Концепты Daihatsu не получат распространения на российском авторынке

На российском автомобильном рынке не получили особого распространения авто Японской компании Daihatsu. Все заключается в выпуске производителем очень маленьких, легковесных и экспериментальных транспортных средств, такие модели не получат должного спроса в России.
Концепты Daihatsu не получат распространения на российском авторынке


Производитель выпустил в 90-х годах пару совсем странных модификаций автомобилей. Одна из них представлена микроавтобусом Daihatsu Akindo, назначение которого более соответствует организации путешествий. В машину установили двери-крылья, открывающиеся вертикально, сама конструкция автомобиля была разработана таким образом, что в ней свободно размещалась вешалка и комплект раскладных стульев.

Отметить можно и Daihatsu Naked, представили который в 1997 году. Особенность данной модели заключалась в креплении обвеса кузова, все элементы конструкции которого располагались снаружи.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Массовая драка в ночном баре Мурманска перешла в
«Самая лучшая осень»: Юлия Ковальчук опубликовала
В Башкирии КамАЗ раздавил легковое авто ВАЗ
В Сети на продажу выставили оригинальную версию
Марина Зудина чувствует присутствие покойного
Эксперты установили государства с самыми высокими
Участник "Битвы экстрассенсов" Георгий
В Подмосковье мужчина зарезал двоюродного брата
Концепты Daihatsu не получат распространения на
По слухам Захар Саленко уже бросил Ирину Пинчук
Михаил Задорнов предлагал Наталье Варлей стать
Учёные: Сахар манноза препятствует развитию
NASA на поверхности Марса после песчаной бури
Смартфон Umidigi A3 будет работать с тремя
Ирина Нельсон рассказала об отношении своих
Назван ТОП-3 лучших внедорожников за 500 тысяч
Ноутбук Lenovo ThinkPad A285 с процессором AMD
Кемеровостат: В Кемеровской области выросла
Ученые определили механизмы воздействия активных
Эксперт: Cолнечные бури смертельно опасны для
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева возмущена
Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения
В Ростове 2 палки колбасы едва не стали причиной
В Свердловской области мужчина изнасиловал и сжег
Наталья Андрейченко рассказала о сексуальном
Исследователи обнаружили рыбу-пеликана на Гавайах
Подруга: Супруг Карины Мишулиной предлагал взятку
В Башкирии после поездки на такси пропал мужчина
Неотфотошопленные снимки участницы «Дома-2»
Житель Краснодара разбился насмерть после падения
Просмотреть все новости