Концепты Daihatsu не получат распространения на российском авторынке

Производитель выпустил в 90-х годах пару совсем странных модификаций автомобилей. Одна из них представлена микроавтобусом Daihatsu Akindo, назначение которого более соответствует организации путешествий. В машину установили двери-крылья, открывающиеся вертикально, сама конструкция автомобиля была разработана таким образом, что в ней свободно размещалась вешалка и комплект раскладных стульев.Отметить можно и Daihatsu Naked, представили который в 1997 году. Особенность данной модели заключалась в креплении обвеса кузова, все элементы конструкции которого располагались снаружи.