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Михаил Задорнов предлагал Наталье Варлей стать его невестой на вечер

В студии телешоу «Привет, Андрей» друзья и коллеги Михаила Задорнова, который скончался от рака в 2017 году, заявили, что часто вспоминают юмориста. Наталья Варлей рассказала, что сатирик предлагал стать его невестой.

Михаил Задорнов предлагал Наталье Варлей стать его невестой на вечер


Михаил Задорнов запомнился своим коллегам и друзьям веселым, спортивным и жизнерадостным человеком. В студии программы были продемонстрированы кадры последнего выступления юмориста в 2016 году. Тогда артист стал плохо себя чувствовать, и был вынужден покинуть сцену. Многие отметили, что сатирик до последнего верил, что сможет победить страшную болезнь и снова вернуться к выступлениям, однако недуг оказался сильнее него. Наталья Варлей поведала, что неоднократно порывалась приехать к Михаилу Задорнову в Юрмалу, однако он постоянно отказывался, так как не желал, чтобы она увидела его в плохом состоянии. По словам Натальи Варлей, актер Владимир Качан когда-то пригласил ее в Ригу. Артист попросил ее пойти с ним на встречу выпускников, где был также Михаил Николаевич. Как оказалось, у артистов был план. На вечеринке должна была присутствовать девушка, которая очень нравилась Михаилу Задорнову, и он попросил Наталью Владимировну подыграть ему, став его невестой на один вечер.

Михаил Задорнов предлагал Наталье Варлей стать его невестой на вечер


В студии также присутствовали: Павел Глоба, Регина Дубовицкая, Геннадий Зюганов, Евгений Петросян и последняя муза сатирика - актриса Марина Орлова. Ходили слухи, что между артистами был роман. Оказалось, родственники Михаила Задорнова не разрешили ей прийти на похороны и проститься с Михаилом Николаевичем. Съемочная команда шоу вместе с Мариной Орловой съездила на могилу сатирика, где она смогла попрощаться с ним.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:20

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