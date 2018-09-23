Михаил Задорнов предлагал Наталье Варлей стать его невестой на вечер

Михаил Задорнов запомнился своим коллегам и друзьям веселым, спортивным и жизнерадостным человеком. В студии программы были продемонстрированы кадры последнего выступления юмориста в 2016 году. Тогда артист стал плохо себя чувствовать, и был вынужден покинуть сцену. Многие отметили, что сатирик до последнего верил, что сможет победить страшную болезнь и снова вернуться к выступлениям, однако недуг оказался сильнее него. Наталья Варлей поведала, что неоднократно порывалась приехать к Михаилу Задорнову в Юрмалу, однако он постоянно отказывался, так как не желал, чтобы она увидела его в плохом состоянии. По словам Натальи Варлей, актер Владимир Качан когда-то пригласил ее в Ригу. Артист попросил ее пойти с ним на встречу выпускников, где был также Михаил Николаевич. Как оказалось, у артистов был план. На вечеринке должна была присутствовать девушка, которая очень нравилась Михаилу Задорнову, и он попросил Наталью Владимировну подыграть ему, став его невестой на один вечер.В студии также присутствовали: Павел Глоба, Регина Дубовицкая, Геннадий Зюганов, Евгений Петросян и последняя муза сатирика - актриса Марина Орлова. Ходили слухи, что между артистами был роман. Оказалось, родственники Михаила Задорнова не разрешили ей прийти на похороны и проститься с Михаилом Николаевичем. Съемочная команда шоу вместе с Мариной Орловой съездила на могилу сатирика, где она смогла попрощаться с ним.