Учёные: Сахар манноза препятствует развитию ожирения

Исследователи открыли уникальные свойства данного моносахарида в результате опытов, проводимых на грызунах. Им в первые месяцы жизни давали в больших количествах маннозу. Однако они при этом не набирали в весе, даже если питались высококалорийной, жирной пищей. Сахар будто нормализовал их метаболизм. Однако в рамках эксперимента, проводимого на взрослых особях, исследователя ждало разочарование. На взрослых мышей моносахарид не оказал какого-либо влияния.Научные деятели выяснили, что сахар воздействовал не на жировые клетки либо метаболизм, а на микрофлору кишечника. Пик её формирования в данном случае приходится на первые недели жизни. Таким образом, если мышь в "младенчестве" принимала маннозу, она действовала на животное во взрослом возрасте. А вот для взрослой особи от принятия такого сахара никакого эффекта уже не было. Сахар манноза имеется в грибах лисичках, цитрусовых, чайном грибе, а также некоторых других продуктах. Американские учёные в будущем планируют провести аналогичный эксперимент при участии добровольцев.