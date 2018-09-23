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Учёные: Сахар манноза препятствует развитию ожирения

Американские учёные выяснили, что сахар манноза препятствует развитию ожирения. Это касается также людей, питающихся высококалорийной пищей.

Учёные: Сахар манноза препятствует развитию ожирения


Исследователи открыли уникальные свойства данного моносахарида в результате опытов, проводимых на грызунах. Им в первые месяцы жизни давали в больших количествах маннозу. Однако они при этом не набирали в весе, даже если питались высококалорийной, жирной пищей. Сахар будто нормализовал их метаболизм. Однако в рамках эксперимента, проводимого на взрослых особях, исследователя ждало разочарование. На взрослых мышей моносахарид не оказал какого-либо влияния.

Научные деятели выяснили, что сахар воздействовал не на жировые клетки либо метаболизм, а на микрофлору кишечника. Пик её формирования в данном случае приходится на первые недели жизни. Таким образом, если мышь в "младенчестве" принимала маннозу, она действовала на животное во взрослом возрасте. А вот для взрослой особи от принятия такого сахара никакого эффекта уже не было. Сахар манноза имеется в грибах лисичках, цитрусовых, чайном грибе, а также некоторых других продуктах. Американские учёные в будущем планируют провести аналогичный эксперимент при участии добровольцев.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:10

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