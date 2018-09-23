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Смартфон Umidigi A3 будет работать с тремя SIM-картами и сетями четвертого поколения

Компания Umidigi планирует выпустить недорогую модель смартфона Umidigi A3. Особенность устройства заключена в поддержке работы сразу с тремя SIM-картами.
Смартфон Umidigi A3 будет работать с тремя SIM-картами и сетями четвертого поколения


Для пользователя предусмотрены варианты выбора, при желании можно установить в соответствующий лоток две SIM-карты и карту памяти, поддерживающую формат microSD. Это удобная возможность, учитывая тот факт, что новинка позиционируется как бюджетная модель, которую должны оснастить 16 ГБ оперативной памяти.

Поддерживать Umidigi A3 будет сети четвертого поколения, причем одновременно в двух SIM-картах. Кроме того, на его задней панели будет установлен дактилоскопический датчик и сдвоенная камера. Подробные характеристики устройства производитель представит 28 сентября.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:45

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