Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения Бородина превращается в её корявую копию

«Мы с Олей Бузовой точнее не подруги, нас ничего не связывает кроме работы!!!» - то и дело твердит Ксения журналистам и своим преданным поклонникам в социальных сетях.

«Где-то я уже такую ножку видела..Не у Олечки Бузовой случайно ли? Мммм..интересно, интересно..», «Оооо..Бородина, как и Бузова, решила свое копытко всем начать показывать. Не зависть ли это? Хмм..», «Бородина, Бородина..А вы не знали, что зависть это нехорошо? Это же грех, а вы же верующий человек! Тем более, как можно завидовать Ольге Бузовой? У вас все и так ооочень хорошо! А у Бузихи не мозгов, не мужика..только дешевые понты!» - продолжают активно писать в Сети.

«Господи, это что за сумка такая? Фуу.. Прям с Черкизовского наверное! Бородина, она явно не дотягивает до твоего уровня!», «На хозяйственную сумочку мне похожа! Ксюш, ты с ней на базар собралась? За картошкой что ли?», «Сумка, конечно, ужасная, а вот куртка, очень крутая! Себе теперь такую хочу!» - пишут пользователи социальной сети Instagram под последней фотографией Ксении Бородиной.

«Конечно, можно, и с мужем тоже. Всех приютим!» — написала Ксения Бородина в личном инста-блоге в «сторис».

«Я ставлю на место людей, потому что ответка никогда никому не нравится, нравится только критиковать и быть в этой ситуации королевой, а когда в ответ и тебя унизили, сразу неприятно, и может быть, понятнее, что не надо совать свой нос, куда не просили и считать чужие деньги! Опять же, что касается рекламы: хочешь, бери, хочешь, пройди мимо! Про работу свою я жаловаться не намерена, меня все устраивает, но неважно, какая у тебя профессия, люди устают, и это нормально. У меня один выходной в неделю, и, да, я хочу чаще путешествовать, чтобы побыть с детьми, мужем любимым, по-моему, это не преступление», - заявила Ксения Бородина.

Некогда закадычные подруги теперь откровенно ненавидят друг друга. И даже их совместное телешоу под названием «Бузова против Бородиной» не сблизило коллег по скандальной телестройке «Дом-2». Невзирая на «полный порядок» в личной жизни, Ксения Бородина так и остается на втором месте после Ольги Бузовой.Тем не менее, многие злопыхатели уверены, что Ксения завидует Ольге и именно поэтому начала превращаться в корявую копию Бузовой. Новую пищу для очередной порции слухов дала свежая фотопубликация супруги бизнесмена Курбана Омарова. Снимок был сделан в родном городе Бузовой – Санкт-Петербурге.На фотографии Ксения Бородина запечатлена в модной кожаной куртке прямо на проезжей части. Нужно сказать, что интернет-пользователям тут же бросилась в глаза поза, в которой телезнаменитость предстала перед своими преданными поклонниками.Стоит подчеркнуть, что фирменная поза прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой оказалась не единственной претензией интернет-пользователей. Фолловерам также совсем не понравилась сумочка Ксении Бородиной, которая, по мнению поклонников телезнаменитости, не дотягивает до ее уровня.Напомним, что не так давно Ксения Бородина вовсю занималась поиском новой няни для своих дочерей. Телезнаменитость даже написала в личном микроблоге пост, в котором рассказала своим преданным поклонникам, какую именно ищет няню.Требования телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» оказались очень простыми. Ксения Бородина искала женщину от 42 до 53 лет, за плечами у которой имеется большой опыт работы в данной сфере. Также немало важным пунктом для теледивы оказалось еще и то, чтобы няне удалось с легкостью отыскать общий язык с ее наследницами.Взамен Ксения предложила проживание в своем шикарном загородном доме, а также своевременную выплату заработной платы. Правда, Бородина не стала называть конкретную цифру, однако, по некоторой информации, очень хорошие няни зарабатывают в среднем семьдесят тысяч рублей в месяц.Известно, что в директ телезнаменитости поступило очень большое количество сообщений от потенциальных сотрудников, которые просто-таки желали побыстрее заполучить работу у прославленной телеведущей «Дома-2». Ксения Бородина решила не оставлять без внимания одно из таких сообщений. В сообщении женщина, которая хотела работать у звезды, решила выдвинуть свои условия. Дамочка готова была приступить к работе только в том случае, если с ней в доме теледивы и бизнесмена будет жить ее десятилетняя дочь.К слову, в последнее время телеведущая телепроекта «Дом-2» старается как можно больше общаться со своими преданными поклонниками. Ксения по возможности отвечает на некоторые комментарии, а также благодарит своих фанатов за теплые слова. Тем не менее, как и у многих других знаменитых личностей, у Бородиной есть недоброжелатели, которые практически каждый день прямо-таки забрасывают теледиву нелицеприятными высказываниями.Время от времени, Ксения Бородина не может оставить критику в свой адрес без внимания. А несколько дней назад телезнаменитость решила рассказать интернет-пользователям, почему иногда все-таки отвечает на комментарии и сообщения своих хейтеров.Также на днях телеведущая «Дома-2» сообщила фанатам, что ее семейство уже окончательно переехало в двухэтажный коттедж площадью 216 квадратных метров, который находится в престижном поселке на Новорижском шоссе.По неподтвержденной информации, этот шикарный загородный дом обошелся прославленной теледиве и ее супругу Курбану Омарову почти в девятнадцать миллионов рублей. Правда, до сих пор неизвестно, сколько звездной парочке пришлось потратить на обустройство дома.Отметим, что ремонт в новом коттедже Ксении Бородиной и Курбана Омарова длился больше года. Согласно планировке застройщика, в распоряжении звездного семейства на сегодняшний день три спальни, очень большая гостиная комната, три ванных, огромная столовая, две гардеробные, а также светлая и просторная терраса.Кстати, на территории престижного поселка, куда переехали Омаров и Бородина с детьми, в ближайшее время будет возведено 550 домов, а вокруг самой территории уже есть все необходимое для полноценной жизни, в том числе и престижный детский садик на пятьдесят человек, SPA-центр, а также конно-спортивная школа.