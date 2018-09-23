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Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения Бородина превращается в её корявую копию

Огромнейшее количество недоброжелателей просто-таки убеждены в том, что из-за зависти к прославленной поющей телеведущей Ольге Бузовой 35-летняя Ксения Бородина превращается в ее корявую копию. Доказательством подобных высказываний стала новая фотография ведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».

Некогда закадычные подруги теперь откровенно ненавидят друг друга. И даже их совместное телешоу под названием «Бузова против Бородиной» не сблизило коллег по скандальной телестройке «Дом-2». Невзирая на «полный порядок» в личной жизни, Ксения Бородина так и остается на втором месте после Ольги Бузовой.

Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения Бородина превращается в её корявую копию

«Мы с Олей Бузовой точнее не подруги, нас ничего не связывает кроме работы!!!» - то и дело твердит Ксения журналистам и своим преданным поклонникам в социальных сетях.

Тем не менее, многие злопыхатели уверены, что Ксения завидует Ольге и именно поэтому начала превращаться в корявую копию Бузовой. Новую пищу для очередной порции слухов дала свежая фотопубликация супруги бизнесмена Курбана Омарова. Снимок был сделан в родном городе Бузовой – Санкт-Петербурге.

На фотографии Ксения Бородина запечатлена в модной кожаной куртке прямо на проезжей части. Нужно сказать, что интернет-пользователям тут же бросилась в глаза поза, в которой телезнаменитость предстала перед своими преданными поклонниками.

«Где-то я уже такую ножку видела..Не у Олечки Бузовой случайно ли? Мммм..интересно, интересно..», «Оооо..Бородина, как и Бузова, решила свое копытко всем начать показывать. Не зависть ли это? Хмм..», «Бородина, Бородина..А вы не знали, что зависть это нехорошо? Это же грех, а вы же верующий человек! Тем более, как можно завидовать Ольге Бузовой? У вас все и так ооочень хорошо! А у Бузихи не мозгов, не мужика..только дешевые понты!» - продолжают активно писать в Сети.


Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения Бородина превращается в её корявую копию

Стоит подчеркнуть, что фирменная поза прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой оказалась не единственной претензией интернет-пользователей. Фолловерам также совсем не понравилась сумочка Ксении Бородиной, которая, по мнению поклонников телезнаменитости, не дотягивает до ее уровня.

«Господи, это что за сумка такая? Фуу.. Прям с Черкизовского наверное! Бородина, она явно не дотягивает до твоего уровня!», «На хозяйственную сумочку мне похожа! Ксюш, ты с ней на базар собралась? За картошкой что ли?», «Сумка, конечно, ужасная, а вот куртка, очень крутая! Себе теперь такую хочу!» - пишут пользователи социальной сети Instagram под последней фотографией Ксении Бородиной.

Напомним, что не так давно Ксения Бородина вовсю занималась поиском новой няни для своих дочерей. Телезнаменитость даже написала в личном микроблоге пост, в котором рассказала своим преданным поклонникам, какую именно ищет няню.

Требования телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» оказались очень простыми. Ксения Бородина искала женщину от 42 до 53 лет, за плечами у которой имеется большой опыт работы в данной сфере. Также немало важным пунктом для теледивы оказалось еще и то, чтобы няне удалось с легкостью отыскать общий язык с ее наследницами.

Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения Бородина превращается в её корявую копию

Взамен Ксения предложила проживание в своем шикарном загородном доме, а также своевременную выплату заработной платы. Правда, Бородина не стала называть конкретную цифру, однако, по некоторой информации, очень хорошие няни зарабатывают в среднем семьдесят тысяч рублей в месяц.

Известно, что в директ телезнаменитости поступило очень большое количество сообщений от потенциальных сотрудников, которые просто-таки желали побыстрее заполучить работу у прославленной телеведущей «Дома-2». Ксения Бородина решила не оставлять без внимания одно из таких сообщений. В сообщении женщина, которая хотела работать у звезды, решила выдвинуть свои условия. Дамочка готова была приступить к работе только в том случае, если с ней в доме теледивы и бизнесмена будет жить ее десятилетняя дочь.

«Конечно, можно, и с мужем тоже. Всех приютим!» — написала Ксения Бородина в личном инста-блоге в «сторис».

К слову, в последнее время телеведущая телепроекта «Дом-2» старается как можно больше общаться со своими преданными поклонниками. Ксения по возможности отвечает на некоторые комментарии, а также благодарит своих фанатов за теплые слова. Тем не менее, как и у многих других знаменитых личностей, у Бородиной есть недоброжелатели, которые практически каждый день прямо-таки забрасывают теледиву нелицеприятными высказываниями.

Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения Бородина превращается в её корявую копию

Время от времени, Ксения Бородина не может оставить критику в свой адрес без внимания. А несколько дней назад телезнаменитость решила рассказать интернет-пользователям, почему иногда все-таки отвечает на комментарии и сообщения своих хейтеров.

«Я ставлю на место людей, потому что ответка никогда никому не нравится, нравится только критиковать и быть в этой ситуации королевой, а когда в ответ и тебя унизили, сразу неприятно, и может быть, понятнее, что не надо совать свой нос, куда не просили и считать чужие деньги! Опять же, что касается рекламы: хочешь, бери, хочешь, пройди мимо! Про работу свою я жаловаться не намерена, меня все устраивает, но неважно, какая у тебя профессия, люди устают, и это нормально. У меня один выходной в неделю, и, да, я хочу чаще путешествовать, чтобы побыть с детьми, мужем любимым, по-моему, это не преступление», - заявила Ксения Бородина.

Также на днях телеведущая «Дома-2» сообщила фанатам, что ее семейство уже окончательно переехало в двухэтажный коттедж площадью 216 квадратных метров, который находится в престижном поселке на Новорижском шоссе.

По неподтвержденной информации, этот шикарный загородный дом обошелся прославленной теледиве и ее супругу Курбану Омарову почти в девятнадцать миллионов рублей. Правда, до сих пор неизвестно, сколько звездной парочке пришлось потратить на обустройство дома.

Хейтеры: Из-за зависти к Ольге Бузовой Ксения Бородина превращается в её корявую копию

Отметим, что ремонт в новом коттедже Ксении Бородиной и Курбана Омарова длился больше года. Согласно планировке застройщика, в распоряжении звездного семейства на сегодняшний день три спальни, очень большая гостиная комната, три ванных, огромная столовая, две гардеробные, а также светлая и просторная терраса.

Кстати, на территории престижного поселка, куда переехали Омаров и Бородина с детьми, в ближайшее время будет возведено 550 домов, а вокруг самой территории уже есть все необходимое для полноценной жизни, в том числе и престижный детский садик на пятьдесят человек, SPA-центр, а также конно-спортивная школа.


 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:00

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