Известный уфолог обнаружил на астероиде Рюгу лицо инопланетянки
Очередной своей находкой поразил общественность уфолог Скотт Уоринг. Специалист обнаружил на околоземном астероиде Рюгу изображение лица инопланетянки, зафиксировал данный факт японский зонд.
Как отметил эксперт, он был поражен большим инопланетным лицом на необитаемом небесном объекте. Наблюдают за данным астероидом два японских мини-ровера, что позволит в будущем получить еще несколько фотографий. Представленный материал указывает на пришельца в шляпе и маске, скрывающей часть лица, но лоб, глаза и щеки можно рассмотреть. Наблюдателя заинтересовала форма расширенного черепа существа, которую он еще не встречал в своей практике. Предполагается, что аксессуарами на лице выражена некая культурная традиция, подобная мусульманским странам, где паранджа скрывает лицо женщин. Эксперт уточняет, в данном случае можно представить существо женского пола.
Удивлены новым материалом тайваньского уфолога и пользователи Сети. Не вызывает сомнения, что это лицо инопланетянки, только надо разобраться, как существо женского пола оказалось на астероиде Рюгу.
Как отметил эксперт, он был поражен большим инопланетным лицом на необитаемом небесном объекте. Наблюдают за данным астероидом два японских мини-ровера, что позволит в будущем получить еще несколько фотографий. Представленный материал указывает на пришельца в шляпе и маске, скрывающей часть лица, но лоб, глаза и щеки можно рассмотреть. Наблюдателя заинтересовала форма расширенного черепа существа, которую он еще не встречал в своей практике. Предполагается, что аксессуарами на лице выражена некая культурная традиция, подобная мусульманским странам, где паранджа скрывает лицо женщин. Эксперт уточняет, в данном случае можно представить существо женского пола.
Удивлены новым материалом тайваньского уфолога и пользователи Сети. Не вызывает сомнения, что это лицо инопланетянки, только надо разобраться, как существо женского пола оказалось на астероиде Рюгу.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:00