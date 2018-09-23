Известный уфолог обнаружил на астероиде Рюгу лицо инопланетянки

Как отметил эксперт, он был поражен большим инопланетным лицом на необитаемом небесном объекте. Наблюдают за данным астероидом два японских мини-ровера, что позволит в будущем получить еще несколько фотографий. Представленный материал указывает на пришельца в шляпе и маске, скрывающей часть лица, но лоб, глаза и щеки можно рассмотреть. Наблюдателя заинтересовала форма расширенного черепа существа, которую он еще не встречал в своей практике. Предполагается, что аксессуарами на лице выражена некая культурная традиция, подобная мусульманским странам, где паранджа скрывает лицо женщин. Эксперт уточняет, в данном случае можно представить существо женского пола.Удивлены новым материалом тайваньского уфолога и пользователи Сети. Не вызывает сомнения, что это лицо инопланетянки, только надо разобраться, как существо женского пола оказалось на астероиде Рюгу.