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Назван ТОП-3 лучших внедорожников за 500 тысяч рублей

Эксперты назвали ТОП-3 лучших рамных внедорожников, цена которых близка к 500 тысячам рублей. Тройка победителей состоит из полноприводных автомобилей, которые можно приобрести за указанную цену в подержанном состоянии.

Назван ТОП-3 лучших внедорожников за 500 тысяч рублей


3 место ТОПа занимает Grand Cherokee от Jeep, который выпускался до 2004 года. Мотор объемом 4 и 4,7 литров имеет мощность в 200 и 240 л.с соответственно. Автомобиль благодаря достойной мощности, надежной раме и высоким расстоянием до кабины отлично подходит как для города, так и для бездорожья. На втором месте находится Mitsubishi Pajero Sport. Данная машина выпускалась до 2009 года и имела 3-литровый двигатель V6 мощностью 170 лошадиных сил. Выпускались вариации авто и с более мощным двигателем, но найти такие на данный момент достаточно не просто, впрочем и такие комплектации подходят для среднего бездорожья.

На первом же месте ТОПа эксперты расположили Land Cruiser prado 90 от компании Toyota, который выпускался до 1999 года. Проще всего на текущий момент приобрести подержанную версию данного авто с 3-литровым двигателем мощностью 170 л.с., впрочем, встречаются и другие вариации.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:15

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