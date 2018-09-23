NASA на поверхности Марса после песчаной бури обнаружило древние постройки

Независимые учёные опять начали говорить о тайном заговоре. На Красной планете бушевала опять сильная песчаная буря. В свою очередь она изменила рельеф планеты, при этом частично укрыв слоями песка знакомые места. В данном случае некоторые участки оказались в итоге открытыми. Таким образом, на одном из таких участков обнаружили древний комплекс строений. Они, по всей видимости, принадлежат цивилизации, жившей на Марсе миллионы лет назад. Более достоверная информация об открытии пока отсутствует, так как в очередной раз в NASA решили скрыть находку от общества. Предлогом при этом стало отсутствие связи с марсоходом.Конспирологи благодаря новому открытию ещё больше стали уверены, что Красная планета когда-то была обитаема. Некоторые считают, что Марс до сих пор заселён. По их мнению, все живые существа теперь обитают в пещерах. Они очень редко появляются на поверхности, однако попадают иногда в объективы камер зондов.