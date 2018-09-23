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Эксперт: Cолнечные бури смертельно опасны для человечества

Главный эксперт в бюро космической погоды Юха-Пекка Лунтама в ЕКА (Европейского космического агентства) утверждает, что солнечные бури опасны для человечества своей разрушительной силой. Самое минимальное, на что она способна, это вывести из строя всю коммуникацию планеты.
Эксперт: Cолнечные бури смертельно опасны для человечества

В агентстве NASA утверждают, что солнечные бури или вспышки являются мощными всплесками излучения, которые происходят на поверхности Солнца. Опасность заключается в том, что длительность этих вспышек достигает нескольких часов. Если ее сила достигнет Земли, то это повлечет за собой сбой в системе коммуникаций, выйдут из строя все спутники. По мнению сотрудников ЕКА и NASA, восстановление инфраструктуры может занять несколько лет.

Однако сбой в системах связи не самый опасный момент. Угроза от магнитных колебаний звезды может быть губительной для человечества и Голубой планеты. Причем эксперты готовы заявить, что это может произойти в самые кратчайшие сроки. Их главное беспокойство заключается в том, что люди не знают как себя вести в случае извержения солнечных бурь и удара их о Землю.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:15

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