Ноутбук Lenovo ThinkPad A285 с процессором AMD Ryzen Mobile доступен за 900 долларов

Новая модель ThinkPad A285 оснащена APU AMD Ryzen 3 Pro 2200U, Ryzen 5Pro 2500U и 7Pro 2700U. Оперативная память ноутбука, стандарта DDR4-2400 МГц, может быть расширена до 16 ГБ, при максимуме для накопителя SSD - 512 ГБ. Для экрана предусмотрены матрицы TN и IPS, соответствующими разрешению - 1366x768 и 1920x1080 dpi. Использование матрицы Full HD возможно в обычном виде, а также сенсорном варианте исполнения. Присутствует здесь дактилоскопический датчик, разъем подключения microSD, порты USB стандартов 3.0 Type-A и 3.1 Type-C.От выбранного дисплея будут зависеть габариты и масса Lenovo ThinkPad A285, максимально допустимый вес может составить 1.27 кг. Стоимость ноутбука на рынке Японии начинается от 900 долл., акционная цена включает базовый вариант исполнения гаджета.