Ноутбук Lenovo ThinkPad A285 с процессором AMD Ryzen Mobile доступен за 900 долларов
Стартовали официальные продажи ноутбука Lenovo ThinkPad A285, доступного пока только для рынка Японии. Новое устройство функционирует на базе процессора AMD Ryzen Mobile.
Новая модель ThinkPad A285 оснащена APU AMD Ryzen 3 Pro 2200U, Ryzen 5Pro 2500U и 7Pro 2700U. Оперативная память ноутбука, стандарта DDR4-2400 МГц, может быть расширена до 16 ГБ, при максимуме для накопителя SSD - 512 ГБ. Для экрана предусмотрены матрицы TN и IPS, соответствующими разрешению - 1366x768 и 1920x1080 dpi. Использование матрицы Full HD возможно в обычном виде, а также сенсорном варианте исполнения. Присутствует здесь дактилоскопический датчик, разъем подключения microSD, порты USB стандартов 3.0 Type-A и 3.1 Type-C.
От выбранного дисплея будут зависеть габариты и масса Lenovo ThinkPad A285, максимально допустимый вес может составить 1.27 кг. Стоимость ноутбука на рынке Японии начинается от 900 долл., акционная цена включает базовый вариант исполнения гаджета.
Новая модель ThinkPad A285 оснащена APU AMD Ryzen 3 Pro 2200U, Ryzen 5Pro 2500U и 7Pro 2700U. Оперативная память ноутбука, стандарта DDR4-2400 МГц, может быть расширена до 16 ГБ, при максимуме для накопителя SSD - 512 ГБ. Для экрана предусмотрены матрицы TN и IPS, соответствующими разрешению - 1366x768 и 1920x1080 dpi. Использование матрицы Full HD возможно в обычном виде, а также сенсорном варианте исполнения. Присутствует здесь дактилоскопический датчик, разъем подключения microSD, порты USB стандартов 3.0 Type-A и 3.1 Type-C.
От выбранного дисплея будут зависеть габариты и масса Lenovo ThinkPad A285, максимально допустимый вес может составить 1.27 кг. Стоимость ноутбука на рынке Японии начинается от 900 долл., акционная цена включает базовый вариант исполнения гаджета.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:00