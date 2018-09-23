Наталья Андрейченко рассказала о сексуальном насилии в юности
Известная советская и российская актриса театра и кино Наталья Андрейченко в одной из телепередач рассказала жуткую историю о сексуальном насилии в юности. В возрасте 19 лет Наталью Андрейченко принудили к интимной близости двое мужчин. Ужасная история произошла с актрисой в декабре 1974 года, когда она была студенткой ВГИКа.
Заслуженная артистка театра и кино Наталья Андрейченко поведала, что сперва к ней пристал таксист в машине, но она смогла вырваться из рук похотливого водителя, выбив стекло ногами. На помощь к ней подоспели двое молодых людей, вооруженных ножами. Новоявленные спасатели и оказались теми насильниками, которые принудили Андрейченко к сексуальной близости. Актриса вспоминает, что злоумышленники сильно избили ее, но она чудом избежала смерти.
В конечном счете преступников поймали и осудили каждого на 18 лет тюремного заключения. В эфире передачи также была озвучена история двух насильников артистки, оба они уже отправились в мир иной от нездорового образа жизни.
Наталья Андрейченко добавила, что уже давно простила своих обидчиков, а своим рассказом хотела показать всем, что «нет ничего такого, через что нельзя пройти».
Заслуженная артистка театра и кино Наталья Андрейченко поведала, что сперва к ней пристал таксист в машине, но она смогла вырваться из рук похотливого водителя, выбив стекло ногами. На помощь к ней подоспели двое молодых людей, вооруженных ножами. Новоявленные спасатели и оказались теми насильниками, которые принудили Андрейченко к сексуальной близости. Актриса вспоминает, что злоумышленники сильно избили ее, но она чудом избежала смерти.
В конечном счете преступников поймали и осудили каждого на 18 лет тюремного заключения. В эфире передачи также была озвучена история двух насильников артистки, оба они уже отправились в мир иной от нездорового образа жизни.
Наталья Андрейченко добавила, что уже давно простила своих обидчиков, а своим рассказом хотела показать всем, что «нет ничего такого, через что нельзя пройти».