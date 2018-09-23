Исследователи обнаружили рыбу-пеликана на Гавайах
Группа исследователей, изучая дно Национального памятника США в районе Северо-западных Гавайских островов, случайно обнаружили редкий вид угреобразной рыбы. Ученые были удивлены данной находке.
Исследователи опустились на дно Тихого океана на специальном судне под известным названием «Наутилус». Видеокамера запечатлела необычный вид рыбы: у нее был большой рот, напоминающий мешок, который мог расширяться до величины в три раза превышающей собственное тело особи. Что касается тела, то оно похоже больше на тонкую нитку, а на конце располагается светящийся «хвост». По мнению экспертов, данная особь является еще не достаточно взрослой, поскольку ее размеры не очень велики.
Позже оказалось, что это достаточно редкая рыба-педикан от латинского Eurypharynx pelecanoides. Еще она носит название «большерот» за счет вместительного мешочка, который заменил ей стандартную челюсть. Подобная особенность рыбы позволяет ей заглатывать в три раза больше количества еды. Питается «большерот» ракообразными и различными видами рыб, которые также обитают на дне океана. Желудок рыбы-пеликана способен растянуться в несколько раз, поэтому пища больших размеров способна поместиться и перевариться в нем без труда.
Исследователи опустились на дно Тихого океана на специальном судне под известным названием «Наутилус». Видеокамера запечатлела необычный вид рыбы: у нее был большой рот, напоминающий мешок, который мог расширяться до величины в три раза превышающей собственное тело особи. Что касается тела, то оно похоже больше на тонкую нитку, а на конце располагается светящийся «хвост». По мнению экспертов, данная особь является еще не достаточно взрослой, поскольку ее размеры не очень велики.
Позже оказалось, что это достаточно редкая рыба-педикан от латинского Eurypharynx pelecanoides. Еще она носит название «большерот» за счет вместительного мешочка, который заменил ей стандартную челюсть. Подобная особенность рыбы позволяет ей заглатывать в три раза больше количества еды. Питается «большерот» ракообразными и различными видами рыб, которые также обитают на дне океана. Желудок рыбы-пеликана способен растянуться в несколько раз, поэтому пища больших размеров способна поместиться и перевариться в нем без труда.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00