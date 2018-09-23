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Исследователи обнаружили рыбу-пеликана на Гавайах

Группа исследователей, изучая дно Национального памятника США в районе Северо-западных Гавайских островов, случайно обнаружили редкий вид угреобразной рыбы. Ученые были удивлены данной находке.
Исследователи обнаружили рыбу-пеликана на Гавайах

Исследователи опустились на дно Тихого океана на специальном судне под известным названием «Наутилус». Видеокамера запечатлела необычный вид рыбы: у нее был большой рот, напоминающий мешок, который мог расширяться до величины в три раза превышающей собственное тело особи. Что касается тела, то оно похоже больше на тонкую нитку, а на конце располагается светящийся «хвост». По мнению экспертов, данная особь является еще не достаточно взрослой, поскольку ее размеры не очень велики.

Позже оказалось, что это достаточно редкая рыба-педикан от латинского Eurypharynx pelecanoides. Еще она носит название «большерот» за счет вместительного мешочка, который заменил ей стандартную челюсть. Подобная особенность рыбы позволяет ей заглатывать в три раза больше количества еды. Питается «большерот» ракообразными и различными видами рыб, которые также обитают на дне океана. Желудок рыбы-пеликана способен растянуться в несколько раз, поэтому пища больших размеров способна поместиться и перевариться в нем без труда.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00

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