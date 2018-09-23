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В Свердловской области мужчина изнасиловал и сжег 17-летнюю девушку

В Свердловской области мужчина совершил акт сексуального насилия по отношению к 17-летней девушке, после чего сжег ее тело. Известия об этом событии появились 22 сентября.

В Свердловской области мужчина изнасиловал и сжег 17-летнюю девушку


Полицейские утверждают, что убийца был знаком с убитой. Известно, что после совершения акта насилия над молодой девушкой, мужчина облил ее тело бензином, после чего поджог. По неподтвержденной информации, убитая могла быть еще жива на момент сожжения, об этом говорит поза, в которой она была обнаружена. Подозреваемый был найден сотрудниками правоохранительных органов, впрочем, не исключается, что у мужчины были помощники, которые и помогли ему подготовиться и совершить преступление.

На текущий момент официальная версия происшествия не разглашается. Единственная доступная информация содержится в паблике социальной сети "ВКонтакте", однако ее достоверность находится под вопросом.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:28

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