В Свердловской области мужчина изнасиловал и сжег 17-летнюю девушку

Полицейские утверждают, что убийца был знаком с убитой. Известно, что после совершения акта насилия над молодой девушкой, мужчина облил ее тело бензином, после чего поджог. По неподтвержденной информации, убитая могла быть еще жива на момент сожжения, об этом говорит поза, в которой она была обнаружена. Подозреваемый был найден сотрудниками правоохранительных органов, впрочем, не исключается, что у мужчины были помощники, которые и помогли ему подготовиться и совершить преступление.На текущий момент официальная версия происшествия не разглашается. Единственная доступная информация содержится в паблике социальной сети "ВКонтакте", однако ее достоверность находится под вопросом.