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Кемеровостат: В Кемеровской области выросла средняя зарплата

Аналитики сообщили о том, что в Кузбассе выросла средняя заработная плата. Как оказалось, больше всех получают добытчики угля. Отмечается, что в статистике учитывались суммы, которые выплачиваются в том числе и на малых предприятиях.

Кемеровостат: В Кемеровской области выросла средняя зарплата


Согласно данным Кемеровостат, зарплаты жителей региона выросли на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики также рассказали о том, в каких сферах зарплата выше всех. Как оказалось, больше всего платят добытчикам угля: шахтеры в этом регионе получают 55 531 рублей. Научные сотрудники и разработчики получают 54 264 рублей. Заработная плата работников сферы нефтепродутков и кокса составляет 50 871 рублей.

Стало также известно о том, что самые низкие зарплаты в сфере производства кожи и изделий из нее, мебели и одежды. Работники данной сферы получают 7 548, 11 335 и 12 811 рублей соответственно.


 
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Экономика
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 12:44

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