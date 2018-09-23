Кемеровостат: В Кемеровской области выросла средняя зарплата

Согласно данным Кемеровостат, зарплаты жителей региона выросли на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики также рассказали о том, в каких сферах зарплата выше всех. Как оказалось, больше всего платят добытчикам угля: шахтеры в этом регионе получают 55 531 рублей. Научные сотрудники и разработчики получают 54 264 рублей. Заработная плата работников сферы нефтепродутков и кокса составляет 50 871 рублей.Стало также известно о том, что самые низкие зарплаты в сфере производства кожи и изделий из нее, мебели и одежды. Работники данной сферы получают 7 548, 11 335 и 12 811 рублей соответственно.