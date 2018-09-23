Ученые определили механизмы воздействия активных форм кислорода на клетки рака

При условии длительного приема препаратов, направленных на лечение онкологических заболеваний, вырабатывается устойчивость к некоторым лекарствам, что снижает эффективность химиотерапии для пациентов. Влияние на клетки активных форм кислорода (АФК), менее всего изученный механизм, связанный с развитием лекарственной устойчивости. Подобное воздействие разрушает органические молекулы, необходимые для жизнедеятельности клетки.Работа биохимиков заключалась в исследовании, как злокачественная опухоль яичника формирует лекарственную устойчивость, после воздействия на нее цисплатина. Специалисты выяснили, что лекарственная устойчивость связана с экспрессией генов. При этом удаляются активные формы кислорода (АФК), что нарушает баланс нормального состояния, при котором и возникает целый ряд заболеваний. В данную категорию риска входит и онкология, вызванная повреждением внутренних структур клеток. Но повышенный уровень концентрации АФК может привести к уничтожению раковых клеток, действует подобным образом препарат цисплатин, что и используется при терапии онкологических заболеваний.Елена Калинина, профессор Медицинского института РУДН, объясняет, воздействуя на опухоль яичника цисплатином, активируется экспрессия антиоксидантных белков, приводящая к нарушению баланса между удалением и возникновением АФК. Одновременно происходит снижение концентрации фермента, в ответственности которого генерация в клетке АФК. Изучая подобные механизмы развития лекарственной устойчивости, можно создавать комбинированные новые методы лечения рака яичника.