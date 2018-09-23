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Ученые определили механизмы воздействия активных форм кислорода на клетки рака

На примере противоопухолевого препарата цисплатина российские ученые определили, как воздействуют активные формы кислорода на устойчивость к химиотерапии клеток рака яичника. Благодаря полученным результатам, появилась возможность улучшить существующие схемы лекарственной терапии для онкологических больных.
Ученые определили механизмы воздействия активных форм кислорода на клетки рака


При условии длительного приема препаратов, направленных на лечение онкологических заболеваний, вырабатывается устойчивость к некоторым лекарствам, что снижает эффективность химиотерапии для пациентов. Влияние на клетки активных форм кислорода (АФК), менее всего изученный механизм, связанный с развитием лекарственной устойчивости. Подобное воздействие разрушает органические молекулы, необходимые для жизнедеятельности клетки.

Работа биохимиков заключалась в исследовании, как злокачественная опухоль яичника формирует лекарственную устойчивость, после воздействия на нее цисплатина. Специалисты выяснили, что лекарственная устойчивость связана с экспрессией генов. При этом удаляются активные формы кислорода (АФК), что нарушает баланс нормального состояния, при котором и возникает целый ряд заболеваний. В данную категорию риска входит и онкология, вызванная повреждением внутренних структур клеток. Но повышенный уровень концентрации АФК может привести к уничтожению раковых клеток, действует подобным образом препарат цисплатин, что и используется при терапии онкологических заболеваний.

Елена Калинина, профессор Медицинского института РУДН, объясняет, воздействуя на опухоль яичника цисплатином, активируется экспрессия антиоксидантных белков, приводящая к нарушению баланса между удалением и возникновением АФК. Одновременно происходит снижение концентрации фермента, в ответственности которого генерация в клетке АФК. Изучая подобные механизмы развития лекарственной устойчивости, можно создавать комбинированные новые методы лечения рака яичника.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:30

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