В Ростове 2 палки колбасы едва не стали причиной массовой поножовщины

Неизвестные люди вошли в магазин, вероятно, с намерением украсть колбасу. Охранники заметили попытку воров уйти из супермаркета, не расплатившись за товар, и предприняли определенные действия, дабы предотвратить преступление. Воры отказались вернуть украденное, решив отстоять продукт силой, вследствие чего началась драка. Охранники довольно скоро урезонили одного из них, однако вскоре у грабителей в руках появился нож, который, впрочем, так и не был использован с целью нанести телесные повреждения сотрудникам охраны.Нож не был пущен в ход, благодаря тому, что напарник вора убедил его поскорее покинуть место преступления. Свидетели происшествия с юмором отнеслись к случившемуся, в шутку предполагая, что нож был нужен преступникам, чтобы в знак мира сделать всем бутерброды.