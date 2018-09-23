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В Ростове 2 палки колбасы едва не стали причиной массовой поножовщины

22 сентября в одном из супермаркетов Ростова “Пятерочка” произошла массовая драка, которая едва не закончилась поножовщиной. Причиной конфликта, по заявлению очевидцев, стали 2 палки колбасы.

В Ростове 2 палки колбасы едва не стали причиной массовой поножовщины


Неизвестные люди вошли в магазин, вероятно, с намерением украсть колбасу. Охранники заметили попытку воров уйти из супермаркета, не расплатившись за товар, и предприняли определенные действия, дабы предотвратить преступление. Воры отказались вернуть украденное, решив отстоять продукт силой, вследствие чего началась драка. Охранники довольно скоро урезонили одного из них, однако вскоре у грабителей в руках появился нож, который, впрочем, так и не был использован с целью нанести телесные повреждения сотрудникам охраны.

Нож не был пущен в ход, благодаря тому, что напарник вора убедил его поскорее покинуть место преступления. Свидетели происшествия с юмором отнеслись к случившемуся, в шутку предполагая, что нож был нужен преступникам, чтобы в знак мира сделать всем бутерброды.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:45

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