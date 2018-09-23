В центре Челябинска авто влетело в коммунальную яму

Вчера, 22 сентября, около 23:00 в центре Челябинска произошло ДТП. Стало известно, что водитель следовал на авто на скорости 120 км/ч и влетел в коммунальную яму, снеся ограждение. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, а также группа спасателей. Медики сообщили, что участник ЧП остался жив благодаря чуду.Выяснилось, что владелец иномарки был пьян. На данный момент мужчина находится в больнице.