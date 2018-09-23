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В центре Челябинска авто влетело в коммунальную яму

В центре Челябинска на большой скорости иномарка влетела в коммунальную яму. Сообщается, что ДТП произошло примерно в 23:00.

В центре Челябинска авто влетело в коммунальную яму


Вчера, 22 сентября, около 23:00 в центре Челябинска произошло ДТП. Стало известно, что водитель следовал на авто на скорости 120 км/ч и влетел в коммунальную яму, снеся ограждение. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, а также группа спасателей. Медики сообщили, что участник ЧП остался жив благодаря чуду.

Выяснилось, что владелец иномарки был пьян. На данный момент мужчина находится в больнице.


 
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Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:37

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