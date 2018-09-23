Неотфотошопленные снимки участницы «Дома-2» Александры Черно «взорвали» Интернет

«Все страшнее и страшнее!!! Как же можно умудриться довести себя до такого состояния? Ты же девушка! Опухшая вся, мешки вон какие под глазами..Черно ты там не подсела на алкоголь хоть?», «Что за глупые вопросы вы задаете Чернявкиной? Разве не видно, что она побухивает? И причем прилично так! Ужассс просто! Лучше бы я этого не видела перед сном!», «Сколько лет этой женщине? Это что на самом деле Саша Черно? Вообще не вериться..посмотреть ее страничку в Instagram так она там настоящая Дюймовочка, а Этооо.. Фууу! Выглядит на все 50 лет! Жесть просто! Жирухой как была, такой и остается!» - продолжают активно обсуждать в Сети интернет-пользователи неотфотошопленные фотографии Александры Черно, которые попали в Интернет.

«Все! Сомненья у меня все отпали. Сегодня была на консультации у пластического хирурга. Он очень сильно расположил к себе. Все объяснил, обрисовал и показал результат работ, которые уже делал. Буду делать и грудь, и живот, и руки», - сообщила своим преданным поклонникам Александра Черно.

«Нет, я не беременна! Просто была задержка из-за жиросжигателей. Без последствий диета, конечно, не проходит. Тем более, когда есть срывы. Аккуратнее. И да, я могу иметь детей. Просто мне в голову иногда приходят, как и любой бабе, странненькие вопросы», - заявила Александра Черно.

«Я виновата во всем сама. Человек мне ничего не обещал, я сама надеялась, будто что-то получится (Если я полюбила, то все. Мне сносит крышу от любви, и я никого не слышу. Эфиры сейчас тому пример). В любом случае, что случилось, то случилось. Уже ничего не изменить. Главное – не совершать ужасные поступки в будущем. Решить финансовые обязательства. Добра всем вам. Не суди, да не судимым будешь!» - заявила Александра Черно.

До сих пор фолловеры вовсю обсуждают перезагрузку одной из самых ярких и рейтинговых участниц прославленной телестройки «Дом-2» Александры Черно, которая с треском провалилась.Не секрет, что время от времени бывшая брюнетка выкладывает у себя на страничке в социальной сети Instagram хорошо отредактированные фотографии, которыми пытается доказать, что труды многими любимой телеведущей реалити-шоу Ксении Бородиной и ее команды не прошли даром.Тем не менее, стоит телезрителям посмотреть новые эфиры «Дома-2», как всем становится понятно, что профессиональные специалисты все-таки проиграли в войне с килограммами Александры Черно. А недавнишние снимки, которые попали на днях в Сеть, и вовсе повергли преданных поклонников скандальной телестройки в шок.И пока участница «Дома-2» редактирует очередные фотографии, которые опубликует в личном микроблоге, интернет-пользователи обсуждают ее снимки без фотошопа, из которых становится понятно, что перед публикацией в Сеть Александра Черно чуть ли не половину себя отрезает в фоторедакторе, после чего предстает перед преданными поклонниками почти Дюймовочкой.Невооруженным взглядом видно, что на не отредактированных снимках Александры Черно по-прежнему есть второй подбородок, а это значит, что процедура по избавлению от него была сделана напрасно. К тому же, общая картинка участницы реалити-шоу «Дом-2» не внушает симпатии или других приятных чувств и мыслей по отношению к Саше. Да и ярко заметная отечность говорит о том, что Черно чрезмерно увлеклась алкоголем.Также фолловеры обратили внимание и на странные брови скандальной звезды телепроекта «Дом-2», килограмм косметики на лице, коровьи ресницы, которые совсем не идут Александре и превращают ее в девушку легкого поведения. Ну а про прическу и волосы Черно уже даже говорить не нужно, ведь их то и дело каждый день обсуждают в социальных сетях.Впрочем, сама Александра Черно продолжает заявлять, что она является невероятной красоты девушкой, а возлюбленный Иосиф Оганесян, конечно же, что любит ее искренне и предано именно за то, какая она такая красавица. И о своем «замечательном» характере эпатажная участница реалити-шоу «Дом-2» не забывает упомянуть.Нужно сказать, что такое самолюбование и такая самоуверенность очень раздражает пользователей социальных сетей. Тем не менее, больше всего многих злит еще и то, что сбить корону с Александры Черно никому не под силу.Стоит напомнить, что недавно Александра Черно во всеуслышание заявила, что планирует в ближайшее время изменить свою внешность. Не секрет, что многие участники «Дома-2» довольно часто прибегают к помощи пластических хирургов, которые помогают им избавиться от тех или иных комплексов. Вероятней всего, что Саша решила не выделяться на фоне своих коллег по скандальной телестройке.Отметим, что Саша не единожды призналась телезрителям «Дом-2», что из-за строгого ограничения в еде у нее начали происходить очень частые нервные срывы, во время которых ей не удается контролировать свое поведение. Больше всего достается возлюбленному Черно – Иосифу Оганесяну.По словам Иосифа, он готов на многое ради своей любимой девушки, так как планирует в ближайшем будущем связать свою жизнь с ней, даже невзирая на то, что буквально всем его родственникам не нравится Александра.Практически все телезрители «Дома-2» уверены в том, что именно ради Оганесяна Черно и решилась на пластические операции. Кстати, в последнее время многие преданные поклонники звездной парочки все чаще начали говорить о возможной беременности Александры, однако бывшая брюнетка на днях опровергла подобные домыслы.К слову, незадолго до этого одна из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» призналась фанатам, что в свое время ей пришлось сделать ужасный поступок – аборт. По словам Александры Черно, те времена ей вспоминать очень сложно, поэтому она старается не думать о своих прошлых ошибках.По мнению некоторых телезрителей телепроекта «Дом-2», аборт Александры Черно в раннем возрасте может стать еще одной причиной того, что девушке в дальнейшем будет очень сложно забеременеть.