В Башкирии после поездки на такси пропал мужчина

Пропавший мужчина уезжал проведать родичей, проживающих в соседнем населенном пункте, после чего, около 18.00 вызвал такси, чтобы вернуться домой. После того, как такси отправилось, молодого человека никто не видел. Родственники обратились за помощью в поисках, назвав приметы: рост около 180 сантиметров, темные волосы средней длины, темные глаза и брови, небольшой нос. Был одет в трико и ветровку темно-синего цвета.На текущий момент нет информации, касательно того, пропал ли таксист вместе с ним, или, возможно, он не исчезал, у него есть определенные сведения, которые могли бы помочь следствию. Поиском мужчины на текущий момент занимаются общественная организация “Поиск детей-Уфа”.