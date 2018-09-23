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В Башкирии после поездки на такси пропал мужчина

Местный житель Башкирии уехал на такси 11 сентября и пропал. Как сообщается, молодой человек направлялся в город после того, как проведал родственников.

В Башкирии после поездки на такси пропал мужчина


Пропавший мужчина уезжал проведать родичей, проживающих в соседнем населенном пункте, после чего, около 18.00 вызвал такси, чтобы вернуться домой. После того, как такси отправилось, молодого человека никто не видел. Родственники обратились за помощью в поисках, назвав приметы: рост около 180 сантиметров, темные волосы средней длины, темные глаза и брови, небольшой нос. Был одет в трико и ветровку темно-синего цвета.

На текущий момент нет информации, касательно того, пропал ли таксист вместе с ним, или, возможно, он не исчезал, у него есть определенные сведения, которые могли бы помочь следствию. Поиском мужчины на текущий момент занимаются общественная организация “Поиск детей-Уфа”.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:31

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