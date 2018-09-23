Подруга: Супруг Карины Мишулиной предлагал взятку экспертам за ложный тест ДНК
Зарина Манерко, подруга Карины Мишулиной, рассказала, что супруг актрисы предлагал медикам взятку за ложный тест ДНК. Она отказалась выдавать ложные результаты.
Более года не утихал скандал вокруг истории Карины Мишулиной и Тимура Еремеева, внебрачного сына Спартака Мишулина. Дочь известного актера театра и кино отказывалась принимать внебрачного наследника отца. Она утверждала, что Еремеев самозванец, и, чтобы быть похожим на своего якобы родителя, он прибегнул к услугам пластических хирургов. Однако доказательств актриса не предоставила.
Точку в этой скандальной истории поставила подруга артистки, живущая ныне в Стокгольме, Зарина Манерко в эфире программы «Эксклюзив». Она помогла кинозвезде переправить образцы ДНК-материалов Тимура, отца и ее собственные в американскую клинику. Однако, поняв, что Мишулина готова оболгать Еремеева, решила вывести ее «на чистую воду».
Как оказалось, получив на руки результаты ДНК-тестов, которые подтвердили родство мужчин, Карина Мишулина от них отказалась, при этом сделав вид, что ничего не проводилось, а ее супруг даже предлагал взятку экспертам, чтобы те не оглашали результаты.
Что касается самого Тимура Еремеева, на передаче «Эксклюзив» он рассказал, что вдова его отца призналась на суде в том, что всегда знала о внебрачном сыне своего мужа.
Более года не утихал скандал вокруг истории Карины Мишулиной и Тимура Еремеева, внебрачного сына Спартака Мишулина. Дочь известного актера театра и кино отказывалась принимать внебрачного наследника отца. Она утверждала, что Еремеев самозванец, и, чтобы быть похожим на своего якобы родителя, он прибегнул к услугам пластических хирургов. Однако доказательств актриса не предоставила.
Точку в этой скандальной истории поставила подруга артистки, живущая ныне в Стокгольме, Зарина Манерко в эфире программы «Эксклюзив». Она помогла кинозвезде переправить образцы ДНК-материалов Тимура, отца и ее собственные в американскую клинику. Однако, поняв, что Мишулина готова оболгать Еремеева, решила вывести ее «на чистую воду».
Как оказалось, получив на руки результаты ДНК-тестов, которые подтвердили родство мужчин, Карина Мишулина от них отказалась, при этом сделав вид, что ничего не проводилось, а ее супруг даже предлагал взятку экспертам, чтобы те не оглашали результаты.
Что касается самого Тимура Еремеева, на передаче «Эксклюзив» он рассказал, что вдова его отца призналась на суде в том, что всегда знала о внебрачном сыне своего мужа.