Подруга: Супруг Карины Мишулиной предлагал взятку экспертам за ложный тест ДНК

Более года не утихал скандал вокруг истории Карины Мишулиной и Тимура Еремеева, внебрачного сына Спартака Мишулина. Дочь известного актера театра и кино отказывалась принимать внебрачного наследника отца. Она утверждала, что Еремеев самозванец, и, чтобы быть похожим на своего якобы родителя, он прибегнул к услугам пластических хирургов. Однако доказательств актриса не предоставила.Точку в этой скандальной истории поставила подруга артистки, живущая ныне в Стокгольме, Зарина Манерко в эфире программы «Эксклюзив». Она помогла кинозвезде переправить образцы ДНК-материалов Тимура, отца и ее собственные в американскую клинику. Однако, поняв, что Мишулина готова оболгать Еремеева, решила вывести ее «на чистую воду».Как оказалось, получив на руки результаты ДНК-тестов, которые подтвердили родство мужчин, Карина Мишулина от них отказалась, при этом сделав вид, что ничего не проводилось, а ее супруг даже предлагал взятку экспертам, чтобы те не оглашали результаты.Что касается самого Тимура Еремеева, на передаче «Эксклюзив» он рассказал, что вдова его отца призналась на суде в том, что всегда знала о внебрачном сыне своего мужа.