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Житель Краснодара разбился насмерть после падения с 12 этажа

Местный житель Краснодара разбился насмерть 22 сентября, упав с 12 этажа. Как сообщается, точная причина гибели мужчины на данный момент устанавливается.

Житель Краснодара разбился насмерть после падения с 12 этажа


Как стало известно, мужчина получил тяжкие телесные повреждения, не совместимые с жизнью, предположительно, в результате падения с высоты 12 этажа. Тело обнаружено вблизи многоэтажного дома, жителем которого он, вероятно, и был. Источники утверждают, что погибший, скорее всего, упал с общего балкона.

По некоторым источникам, происшествие было зафиксировано свидетелями. Именно их показания могут помочь выяснить все обстоятельства и причину смерти мужчины.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:00

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