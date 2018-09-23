Житель Краснодара разбился насмерть после падения с 12 этажа

Как стало известно, мужчина получил тяжкие телесные повреждения, не совместимые с жизнью, предположительно, в результате падения с высоты 12 этажа. Тело обнаружено вблизи многоэтажного дома, жителем которого он, вероятно, и был. Источники утверждают, что погибший, скорее всего, упал с общего балкона.По некоторым источникам, происшествие было зафиксировано свидетелями. Именно их показания могут помочь выяснить все обстоятельства и причину смерти мужчины.