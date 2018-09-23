Беременная женщина была сбита на проклятом переходе в Ростове

Перекресток, на котором произошла авария, известен как особо опасный. Там отсутствует светофор и, в целом, данный участок дороги является нерегулируемым. По некоторым данным, это не первая авария, случившаяся на том перекрестке, кроме того, около месяца назад, как заявляют источники, там произошло столкновение со смертельным исходом. В данном же случае тормозной путь автомобиля указывает на то, что, с определенной вероятностью, водитель автомобиля двигался с превышенной скоростью. Беременная женщина, несмотря на то, что получила травмы ног, пострадала не слишком серьезно, в отличии от водителя. По некоторым данным, автомобилист был госпитализирован на сердечный приступ.На текущий момент состояние ребенка, как и самой женщины, неизвестно. Несмотря на это, возможно столкновение произошло по причине сердечного приступа водителя.