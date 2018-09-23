АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

Беременная женщина была сбита на проклятом переходе в Ростове

Беременная женщина была сбита машиной 22 сентября на "проклятом" пешеходном переходе в Ростове. Как заявляют свидетели, пострадавшая осталась жива, однако получила травмы ног.

Беременная женщина была сбита на проклятом переходе в Ростове


Перекресток, на котором произошла авария, известен как особо опасный. Там отсутствует светофор и, в целом, данный участок дороги является нерегулируемым. По некоторым данным, это не первая авария, случившаяся на том перекрестке, кроме того, около месяца назад, как заявляют источники, там произошло столкновение со смертельным исходом. В данном же случае тормозной путь автомобиля указывает на то, что, с определенной вероятностью, водитель автомобиля двигался с превышенной скоростью. Беременная женщина, несмотря на то, что получила травмы ног, пострадала не слишком серьезно, в отличии от водителя. По некоторым данным, автомобилист был госпитализирован на сердечный приступ.

На текущий момент состояние ребенка, как и самой женщины, неизвестно. Несмотря на это, возможно столкновение произошло по причине сердечного приступа водителя.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Житель Краснодара разбился насмерть после падения
В Сети обнародовали изображения Huawei Mate 20
В центре Челябинска авто влетело в коммунальную
Жена Вячеслава Добрынина: Измена мужу стала
Беременная женщина была сбита на проклятом
После удвоения генома в киви увеличивается
«Страдал недолго»: Экс-участник «Замуж за Бузову»
«Последняя муза Задорнова»: Марина Орлова
Илон Маск обнародовал снимки будущей базы на Марсе
Энтузиасты превратили кабриолет BMW в шикарную
Ученые: Солнечные вспышки и бури могут стереть
Ученые: Ожирение изменяет функцию мышц
После запуска iPhone XS компания Samsung снизила
"Выпирающий живот и странные трусы": Яну
Ученые: На Марсе не может быть жизни из-за
Тюнер Saleen модифицировал 10 версий Ford Mustang
Эксперты составили ТОП смартфонов с лучшей
Сергея Пахомова считают «символическим
Синоптикам предстоит выяснить причины аномальной
Автомобиль за 50 млн рублей сфотографировали на
Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у
«Бесстрашная девочка»: Игорь Николаев показал
Компания Meizu анонсировала четыре доступных
Mazda CX-5 2019 получит 2,5-литровый
Создан универсальный спрей для нанесения на любую
«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила
В Сети появились изображения Bluetooth-брелока
NASA опубликовало необычный вид ночной Земли с
«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава
На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879
Просмотреть все новости