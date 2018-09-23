«Страдал недолго»: Экс-участник «Замуж за Бузову» Евгений Песенников быстро нашел Ольге Бузовой замену

«Эх, Оля, Оля.. Как можно так ошибаться то в людях? Песенников очень хороший мужик! Зачем ты его выгнала?», «Такого человека домой отправила.. Лучше бы Гринева выгнала и обидела в дорожку! Ты разве не видишь, что ему на тебя все равно?!», «Единственного нормального мужика отправила домой! Бузова, Бузова..так ты себе уж точно не найдет того единственного!!!» - активно писали преданные поклонники нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» в Сети.

«Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной?» - спросил Евгений Песенников у своих подписчиков под снимком с новой потенциальной возлюбленной.

«Разочаровали вы меня, Евгений! Ой, как же вы меня разочаровали! Быстро же вы нашли утешение..А какое красивое свидание вы устроили..Эх, а я то думала вы делали все от сердца. Значит правильно Оля почувствовала, что все это было просто игрой для вас!», «Вот скажите мне, как после таких поступков можно верить в настоящую любовь! Все повсюду хотят популярности и хайпа! Очень обидно за Ольгу Бузову! Только же начала верить!», «А никто не обратил внимания на то, что новая возлюбленная Евгения чем-то даже похожа на Олю? Может Песенников хочет показать Бузовой, что она ему на самом деле очень нравилась?!» - пишут пользователи социальной сети Instagram под последней публикацией бывшего участника реалити-шоу «Замуж за Бузову».

«С женой мы познакомились еще на экономическом факультете МГУ, на втором курсе сыграли свадьбу. У нас родилась замечательная дочь Наталья. Сейчас ей 19, учится на юридическом факультете МГУ. Не могу сказать, что мне «не угодили». Молодые семьи очень часто оказываются недолговечными. У нас было так же. Поняли, что любовь угасла, а жить без нее сложно. Каждый человек хочет быть счастлив. И вообще, моя политика - быть честным. Расстаться мы решили обоюдно. Теперь у нее своя семья - муж и сын. Продолжаем общаться, мы воспитали отличную дочь», - рассказал журналистам Евгений Песенников о первом своем браке.

«..Второй брак - осознанный и взвешенный выбор, мне было больше 30 лет. Я хотел детей от этой женщины и быть с ней вечно. Мы любили друг друга до потери сознания. Не оставляли друг друга ни на секунду. Мы даже планировали переехать в США, где и родилась в итоге наша дочь. Но потом начались конфликты, возникали вопросы, ответы на которые мы не нашли. Где-то я загулял, а она не приняла этого. Я не смог объясниться, и мы расстались. Инициатором развода была жена. Я тяжело переживал разрыв. И даже спустя год понимаю, что эту женщину я хотел видеть рядом с собой до конца дней. К Жанне отношусь с теплыми чувствами и уважением. Она помогала мне постоянно, все мои успехи были связаны с ее поддержкой!», - продолжил бывший участник реалити-шоу «Замуж за Бузову».

«Я не смотрю «Дом-2», но она была мне интересна. Я восхищался ее усердием, энергетикой, трудолюбием. Она - мотор, огонь. Меня это привлекало. И когда появился проект - узнал о нем от друзей - я вспомнил историю, как я ходил и строил ей глазки в зале, но ничего не получалось. Решил попытать удачу», - объясняет свое нахождение на телепроекте «Замуж за Бузову» Евгений Песенников.

«Я весьма импульсивный человек, потому что работаю в сфере с большим риском и ставками. Если облажался - вылетаешь из обоймы. Поэтому стрессы случаются, и я борюсь с ними. Научился себя контролировать - это пришло с годами и было очень сложно. А вообще, лучший антидепрессант - это спорт. Я даже ловил себя на мысли, что лучшие бизнес-идеи приходили ко мне в спортзале. Не жалею себя ни капли. Это тоже помогает побороть стресс..» - рассказал репортерам Евгений Песенников.

«..Проблем с алкоголем нет. Я знаю меру. На проекте все оказались не пьющими. И я не мог понять, почему. Оказалось, что просто не умеют пить. Они боятся это делать и поэтому избегают. С такими людьми стараюсь не пить никогда. Это опасно. Запоев никогда не было, но был период отрешения от активности. После расставания с первой женой месяц не занимался делами и отрывался, скажем так. И еще один период - осень прошлого года, после расставания со второй женой. Я переживал и пил. Но не было такого, что я сижу на кухне и заливаю горе водкой!» - продолжил бывший участник нового реалити-шоу «Замуж за Бузову».

Экс-звезда телепроекта «Замуж за Бузову» 38-летний Евгений Песенников начал активно выкладывать у себя на страничке в социальной сети Instagram фотографии с горячей шатенкой. Тем не менее, мужчина до сих пор так и не признался преданным поклонникам, что закрутил новый роман, а все свои снимки сопровождает вопросами о дружбе между мужчиной и женщиной.Ни для кого не является секретом, что не так давно Евгений Песенников вовсю писал для многими любимой поющей телеведущей Ольги Бузовой стихи и устраивал для нее романтические свидания. 38-летний потенциальный возлюбленный теледивы даже намекал Оле на то, что вскроет себе вены, если она не выберет его.Как бы там ни было, но Ольга Бузова помахала красавцу-здоровяку ручкой, и ускакала на лошадке на свидание в гордом одиночестве. В свою очередь сам Евгений Песенников с печальным личиком отправился в столицу.Многие телезрители нового телепроекта, главной героиней которого стала Ольга Бузова, очень переживали, что у 38-летнего Евгения Песенникова начнется депрессия из-за того, что поющая телеведущая не выбрала его. Впрочем, не тут то было.Как стало известно, страдал потенциальный избранник Ольги Бузовой не очень долго. Уже спустя несколько дней после фиаско в реалити-шоу «Замуж за Бузову» 38-летний бизнесмен сидел в одном из лучших ресторанов Москвы с эффектной темноволосой дамочкой, которую зовут Ирина. Конечно же, совместную фотографию с красоткой Евгений тут же опубликовал в личном микроблоге.Один за другим интернет-пользователи принялись отвечать на поставленный бывшим участников реалити-шоу «Замуж за Бузову» вопрос. Большинство ответило «нет», тем не менее, остальные фолловеры усмотрели в вопросе Евгения Песенникова замашки ловеласа.Стоит подчеркнуть, что 38-летний Евгений Песенников дважды был женат, однако оба брака бизнесмена распались. Многим преданным поклонникам нового телепроекта по-прежнему не понятно, чем же супруги экс-звезды реалити «Замуж за Бузову» не угодили ему или же все-таки мужчина был виноват в разводах.По словам Евгения, он решил попытать удачу отыскать любовь на новом телепроекте, главной героиней которого являлась Ольга Бузова, только потому, что ранее уже был знаком с поющей телеведущей. Некоторое время Песенников пересекался с телезнаменитостью в одном спортивном зале, где они занимались у одного фитнес-тренера.Нужно подчеркнуть, что некоторое время назад в Сети активно обсуждался факт того, что у 38-летнего бизнесмена есть пристрастие к алкогольным напиткам. Впрочем, по словам Евгения, со стрессом он справляется совсем другим образом.