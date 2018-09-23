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«Страдал недолго»: Экс-участник «Замуж за Бузову» Евгений Песенников быстро нашел Ольге Бузовой замену

Бывший участник нового реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову», главной героиней которого является прославленная телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» и восходящая исполнительница Ольга Бузова, Евгений Песенников уже нашел телезнаменитости замену.

Экс-звезда телепроекта «Замуж за Бузову» 38-летний Евгений Песенников начал активно выкладывать у себя на страничке в социальной сети Instagram фотографии с горячей шатенкой. Тем не менее, мужчина до сих пор так и не признался преданным поклонникам, что закрутил новый роман, а все свои снимки сопровождает вопросами о дружбе между мужчиной и женщиной.

«Страдал недолго»: Экс-участник «Замуж за Бузову» Евгений Песенников быстро нашел Ольге Бузовой замену

Ни для кого не является секретом, что не так давно Евгений Песенников вовсю писал для многими любимой поющей телеведущей Ольги Бузовой стихи и устраивал для нее романтические свидания. 38-летний потенциальный возлюбленный теледивы даже намекал Оле на то, что вскроет себе вены, если она не выберет его.

Как бы там ни было, но Ольга Бузова помахала красавцу-здоровяку ручкой, и ускакала на лошадке на свидание в гордом одиночестве. В свою очередь сам Евгений Песенников с печальным личиком отправился в столицу.

«Эх, Оля, Оля.. Как можно так ошибаться то в людях? Песенников очень хороший мужик! Зачем ты его выгнала?», «Такого человека домой отправила.. Лучше бы Гринева выгнала и обидела в дорожку! Ты разве не видишь, что ему на тебя все равно?!», «Единственного нормального мужика отправила домой! Бузова, Бузова..так ты себе уж точно не найдет того единственного!!!» - активно писали преданные поклонники нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» в Сети.


«Страдал недолго»: Экс-участник «Замуж за Бузову» Евгений Песенников быстро нашел Ольге Бузовой замену

Многие телезрители нового телепроекта, главной героиней которого стала Ольга Бузова, очень переживали, что у 38-летнего Евгения Песенникова начнется депрессия из-за того, что поющая телеведущая не выбрала его. Впрочем, не тут то было.

Как стало известно, страдал потенциальный избранник Ольги Бузовой не очень долго. Уже спустя несколько дней после фиаско в реалити-шоу «Замуж за Бузову» 38-летний бизнесмен сидел в одном из лучших ресторанов Москвы с эффектной темноволосой дамочкой, которую зовут Ирина. Конечно же, совместную фотографию с красоткой Евгений тут же опубликовал в личном микроблоге.

«Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной?» - спросил Евгений Песенников у своих подписчиков под снимком с новой потенциальной возлюбленной.

Один за другим интернет-пользователи принялись отвечать на поставленный бывшим участников реалити-шоу «Замуж за Бузову» вопрос. Большинство ответило «нет», тем не менее, остальные фолловеры усмотрели в вопросе Евгения Песенникова замашки ловеласа.

«Страдал недолго»: Экс-участник «Замуж за Бузову» Евгений Песенников быстро нашел Ольге Бузовой замену

«Разочаровали вы меня, Евгений! Ой, как же вы меня разочаровали! Быстро же вы нашли утешение..А какое красивое свидание вы устроили..Эх, а я то думала вы делали все от сердца. Значит правильно Оля почувствовала, что все это было просто игрой для вас!», «Вот скажите мне, как после таких поступков можно верить в настоящую любовь! Все повсюду хотят популярности и хайпа! Очень обидно за Ольгу Бузову! Только же начала верить!», «А никто не обратил внимания на то, что новая возлюбленная Евгения чем-то даже похожа на Олю? Может Песенников хочет показать Бузовой, что она ему на самом деле очень нравилась?!» - пишут пользователи социальной сети Instagram под последней публикацией бывшего участника реалити-шоу «Замуж за Бузову».

Стоит подчеркнуть, что 38-летний Евгений Песенников дважды был женат, однако оба брака бизнесмена распались. Многим преданным поклонникам нового телепроекта по-прежнему не понятно, чем же супруги экс-звезды реалити «Замуж за Бузову» не угодили ему или же все-таки мужчина был виноват в разводах.

«С женой мы познакомились еще на экономическом факультете МГУ, на втором курсе сыграли свадьбу. У нас родилась замечательная дочь Наталья. Сейчас ей 19, учится на юридическом факультете МГУ. Не могу сказать, что мне «не угодили». Молодые семьи очень часто оказываются недолговечными. У нас было так же. Поняли, что любовь угасла, а жить без нее сложно. Каждый человек хочет быть счастлив. И вообще, моя политика - быть честным. Расстаться мы решили обоюдно. Теперь у нее своя семья - муж и сын. Продолжаем общаться, мы воспитали отличную дочь», - рассказал журналистам Евгений Песенников о первом своем браке.


«Страдал недолго»: Экс-участник «Замуж за Бузову» Евгений Песенников быстро нашел Ольге Бузовой замену

«..Второй брак - осознанный и взвешенный выбор, мне было больше 30 лет. Я хотел детей от этой женщины и быть с ней вечно. Мы любили друг друга до потери сознания. Не оставляли друг друга ни на секунду. Мы даже планировали переехать в США, где и родилась в итоге наша дочь. Но потом начались конфликты, возникали вопросы, ответы на которые мы не нашли. Где-то я загулял, а она не приняла этого. Я не смог объясниться, и мы расстались. Инициатором развода была жена. Я тяжело переживал разрыв. И даже спустя год понимаю, что эту женщину я хотел видеть рядом с собой до конца дней. К Жанне отношусь с теплыми чувствами и уважением. Она помогала мне постоянно, все мои успехи были связаны с ее поддержкой!», - продолжил бывший участник реалити-шоу «Замуж за Бузову».

По словам Евгения, он решил попытать удачу отыскать любовь на новом телепроекте, главной героиней которого являлась Ольга Бузова, только потому, что ранее уже был знаком с поющей телеведущей. Некоторое время Песенников пересекался с телезнаменитостью в одном спортивном зале, где они занимались у одного фитнес-тренера.

«Я не смотрю «Дом-2», но она была мне интересна. Я восхищался ее усердием, энергетикой, трудолюбием. Она - мотор, огонь. Меня это привлекало. И когда появился проект - узнал о нем от друзей - я вспомнил историю, как я ходил и строил ей глазки в зале, но ничего не получалось. Решил попытать удачу», - объясняет свое нахождение на телепроекте «Замуж за Бузову» Евгений Песенников.

Нужно подчеркнуть, что некоторое время назад в Сети активно обсуждался факт того, что у 38-летнего бизнесмена есть пристрастие к алкогольным напиткам. Впрочем, по словам Евгения, со стрессом он справляется совсем другим образом.

«Страдал недолго»: Экс-участник «Замуж за Бузову» Евгений Песенников быстро нашел Ольге Бузовой замену

«Я весьма импульсивный человек, потому что работаю в сфере с большим риском и ставками. Если облажался - вылетаешь из обоймы. Поэтому стрессы случаются, и я борюсь с ними. Научился себя контролировать - это пришло с годами и было очень сложно. А вообще, лучший антидепрессант - это спорт. Я даже ловил себя на мысли, что лучшие бизнес-идеи приходили ко мне в спортзале. Не жалею себя ни капли. Это тоже помогает побороть стресс..» - рассказал репортерам Евгений Песенников.

«..Проблем с алкоголем нет. Я знаю меру. На проекте все оказались не пьющими. И я не мог понять, почему. Оказалось, что просто не умеют пить. Они боятся это делать и поэтому избегают. С такими людьми стараюсь не пить никогда. Это опасно. Запоев никогда не было, но был период отрешения от активности. После расставания с первой женой месяц не занимался делами и отрывался, скажем так. И еще один период - осень прошлого года, после расставания со второй женой. Я переживал и пил. Но не было такого, что я сижу на кухне и заливаю горе водкой!» - продолжил бывший участник нового реалити-шоу «Замуж за Бузову».


 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:32

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