В Сети обнародовали изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card
В Сети обнародовали официальные изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card, смоделированные на компьютере. Не менее важная деталь на данных картинках – бампер для смартфона и фирменные чехлы.
Недавно в Сети появились официальные картинки смартфона Huawei Mate 20 Pro, которые специалисты смоделировали благодаря компьютерной графике.
Кроме того, источник обнародовал изображение абсолютно нового аксессуара смартфона Huawei – карты памяти NM Card. Согласно надписи, карта памяти соответствует классу скорости Video Speed Class. Она подходит для записи видео 8К.
Недавно в Сети появились официальные картинки смартфона Huawei Mate 20 Pro, которые специалисты смоделировали благодаря компьютерной графике.
Кроме того, источник обнародовал изображение абсолютно нового аксессуара смартфона Huawei – карты памяти NM Card. Согласно надписи, карта памяти соответствует классу скорости Video Speed Class. Она подходит для записи видео 8К.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:46