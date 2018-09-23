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В Сети обнародовали изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card

В Сети обнародовали официальные изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card, смоделированные на компьютере. Не менее важная деталь на данных картинках – бампер для смартфона и фирменные чехлы.

В Сети обнародовали изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card

В Сети обнародовали изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card

В Сети обнародовали изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card

В Сети обнародовали изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card

В Сети обнародовали изображения Huawei Mate 20 Pro и NM Card


Недавно в Сети появились официальные картинки смартфона Huawei Mate 20 Pro, которые специалисты смоделировали благодаря компьютерной графике.

Кроме того, источник обнародовал изображение абсолютно нового аксессуара смартфона Huawei – карты памяти NM Card. Согласно надписи, карта памяти соответствует классу скорости Video Speed Class. Она подходит для записи видео 8К.


 
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Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:46

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