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Жена Вячеслава Добрынина: Измена мужу стала причиной новой счастливой жизни

Жена знаменитого певца Вячеслава Добрынина рассказала, как произошло их знакомство. По словам Ирины Добрыниной, чтобы быть счастливой, она была вынуждена изменить мужу.

Жена Вячеслава Добрынина: Измена мужу стала причиной новой счастливой жизни


В молодости Добрынин был фанатом футбола - команды “Динамо”. По этой причине певец часто наблюдал за игрой, находясь на стадионе, где, однажды, и встретил будущую жену. Как оказалось, Ирина Добрынина уже была на тот момент замужем за “динамовцем”, что, впрочем, никак не повлияло на возникшие к певцу чувства. Сперва, по ее словам, она надеялась, что это будет легкий, непродолжительный флирт, возможно, состоится всего пара встреч, однако со временем их отношения зашли на много дальше. Теща вначале негативно отреагировала на нового возлюбленного дочери, убеждая ее, что Добрынин, будучи эстрадным певцом, в скором времени найдет себе другую. Как ни странно, певец до сих пор дает эксклюзивные концерты двум любимым дамам.

Напомним, что это не первый брак Добрынина. Первая супруга не выдержала постоянных гастролей, родив певцу дочь, которая, в свою очередь, будучи жительницей Америки, также родила двоих детей. Нынешняя супруга полюбила мужа еще сильнее, когда однажды он вцепился в грудь ее обидчика на автобусной остановке. Этот поступок Ирина Добрынина, пожалуй, не забудет.


 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:15

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