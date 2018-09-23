Энтузиасты превратили кабриолет BMW в шикарную «Победу»

Для того, чтобы создать советскую «Победу», энтузиасты использовали в качестве «донора» BMW 6 Е63 второй генерации. Отмечается, что кузов машины делался почти «с нуля», потому как детали от кузова советского авто сейчас почти не найти в свободном доступе. Хотя часть элементов все же позаимствовали у старой «Волги».Внешне конечный результат на самом деле напоминает «Победу», сохраняя также свое эстетическое единство. Салон автомобиля тоже имеет роскошный вид, поскольку отделан белой кожей и деревом. Ради сохранения стиля на двигатель авто решили установить сине-белую крышку.