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Энтузиасты превратили кабриолет BMW в шикарную «Победу»

Энтузиасты успешно превратили кабриолет BMW в шикарную «Победу». Специалисты подобный эксперимент назвали удачным.

Энтузиасты превратили кабриолет BMW в шикарную «Победу»


Для того, чтобы создать советскую «Победу», энтузиасты использовали в качестве «донора» BMW 6 Е63 второй генерации. Отмечается, что кузов машины делался почти «с нуля», потому как детали от кузова советского авто сейчас почти не найти в свободном доступе. Хотя часть элементов все же позаимствовали у старой «Волги».

Энтузиасты превратили кабриолет BMW в шикарную «Победу»


Внешне конечный результат на самом деле напоминает «Победу», сохраняя также свое эстетическое единство. Салон автомобиля тоже имеет роскошный вид, поскольку отделан белой кожей и деревом. Ради сохранения стиля на двигатель авто решили установить сине-белую крышку.


 
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Авто
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:36

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