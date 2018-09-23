Илон Маск обнародовал снимки будущей базы на Марсе

Сотрудники американской компании SpaceX благодаря компьютерной графике смогли показать вид площадки Mars Base Alpha. Эксперты намерены пустить в ход сверхтяжелую ракету Big Falcon Rocket на Красную планету, где и запланировано размещение будущей базы. Илон Маск о намерениях колонизировать Марс заявил еще в 2016 году. С тех пор SpaceX целенаправленно идет к поставленной задаче. Первые запуски ракеты могут стартовать уже в 2019 году.На одном из обнародованных снимков пользователь может увидеть запуск ракеты с поверхности Красной планеты. Это осуществимо в том случае, если колонизаторы смогут добыть топливо из местных ресурсов. В планах у сотрудников SpaceX запускать космический корабль, который способен уместить на своем борту около 100 человек. Существует также вероятность того, что в будущем будет разработано судно, которое вместит 200 пассажиров.