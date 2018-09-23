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Илон Маск обнародовал снимки будущей базы на Марсе

Миллиардер и предприниматель Илон Маск обнародовал на своей странице в социальной сети Twitter снимки будущей базы на Марсе.

Илон Маск обнародовал снимки будущей базы на Марсе


Сотрудники американской компании SpaceX благодаря компьютерной графике смогли показать вид площадки Mars Base Alpha. Эксперты намерены пустить в ход сверхтяжелую ракету Big Falcon Rocket на Красную планету, где и запланировано размещение будущей базы. Илон Маск о намерениях колонизировать Марс заявил еще в 2016 году. С тех пор SpaceX целенаправленно идет к поставленной задаче. Первые запуски ракеты могут стартовать уже в 2019 году.

На одном из обнародованных снимков пользователь может увидеть запуск ракеты с поверхности Красной планеты. Это осуществимо в том случае, если колонизаторы смогут добыть топливо из местных ресурсов. В планах у сотрудников SpaceX запускать космический корабль, который способен уместить на своем борту около 100 человек. Существует также вероятность того, что в будущем будет разработано судно, которое вместит 200 пассажиров.


 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:45

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