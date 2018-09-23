АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов от Xiaomi 2018 года
EUR 78.08 USD 66.25
Курс валют на 22.09.2018

«Последняя муза Задорнова»: Марина Орлова опровергла домыслы об интимной связи с сатириком

В очередном эфире программы «Привет, Андрей!» актриса Марина Орлова впервые рассказала о дружбе с Михаилом Задорновым, а также опровергла всяческие домыслы об интимной связи с сатириком.

«Последняя муза Задорнова»: Марина Орлова опровергла домыслы об интимной связи с сатириком


Известного российского юмориста Михаила Задорнова не стало 10 ноября 2017 года. Дружба сатирика с молодой актрисой Мариной Орловой началась после того, как он услышал песню «Мой гений» в ее исполнении. После этого они стали сотрудничать, однако супруга артиста данный союз не одобрила, всячески демонстрируя свое недовольство. Об этом рассказала сама Орлова в эфире передачи «Привет, Андрей!».

«Последняя муза Задорнова» благодаря стараниям его жены не смогла попасть к нему на прием, когда он оказался в больнице. Вероятно, женщина все же подозревала молодую артистку в интимной связи со своим супругом. Однако сама Орлова заверила, что никакой близости между ними не было, а только лишь дружба.

Когда скончался Михаил Задорнов, Марине Орловой передали, что похороны пройдут без посторонних. Сейчас у артистки плотный график работы, однако она находит время, чтобы иногда бывать на могиле сатирика.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Последняя муза Задорнова»: Марина Орлова
Илон Маск обнародовал снимки будущей базы на Марсе
Энтузиасты превратили кабриолет BMW в шикарную
Ученые: Солнечные вспышки и бури могут стереть
Ученые: Ожирение изменяет функцию мышц
После запуска iPhone XS компания Samsung снизила
"Выпирающий живот и странные трусы": Яну
Ученые: На Марсе не может быть жизни из-за
Тюнер Saleen модифицировал 10 версий Ford Mustang
Эксперты составили ТОП смартфонов с лучшей
Сергея Пахомова считают «символическим
Синоптикам предстоит выяснить причины аномальной
Автомобиль за 50 млн рублей сфотографировали на
Учёные продвинулись в прогнозировании аутизма у
«Бесстрашная девочка»: Игорь Николаев показал
Компания Meizu анонсировала четыре доступных
Mazda CX-5 2019 получит 2,5-литровый
Создан универсальный спрей для нанесения на любую
«А усы вам идут»: Настасья Самбурская повеселила
В Сети появились изображения Bluetooth-брелока
NASA опубликовало необычный вид ночной Земли с
«Ножки крестиком»: Исхудавшая Екатерина Варнава
На сайте Oppo появился новый смартфон CHP1879
Эксперты рассказали, какие напитки и продукты
Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?
Алла Пугачева опубликовала снимок с «новым
В Сети появилась новая информация о смартфоне LG
Компания Great Wall объявила стоимость нового
Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
В смарт-часах Apple Watch Series 4 обнаружили
Просмотреть все новости