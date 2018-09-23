«Последняя муза Задорнова»: Марина Орлова опровергла домыслы об интимной связи с сатириком

Известного российского юмориста Михаила Задорнова не стало 10 ноября 2017 года. Дружба сатирика с молодой актрисой Мариной Орловой началась после того, как он услышал песню «Мой гений» в ее исполнении. После этого они стали сотрудничать, однако супруга артиста данный союз не одобрила, всячески демонстрируя свое недовольство. Об этом рассказала сама Орлова в эфире передачи «Привет, Андрей!».«Последняя муза Задорнова» благодаря стараниям его жены не смогла попасть к нему на прием, когда он оказался в больнице. Вероятно, женщина все же подозревала молодую артистку в интимной связи со своим супругом. Однако сама Орлова заверила, что никакой близости между ними не было, а только лишь дружба.Когда скончался Михаил Задорнов, Марине Орловой передали, что похороны пройдут без посторонних. Сейчас у артистки плотный график работы, однако она находит время, чтобы иногда бывать на могиле сатирика.