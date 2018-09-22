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Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?

Весной звёзды проекта "Дом-2" Сергей и Дарья Пынзарь уехали из России в Турцию.

И если когда-то молодые люди хотели обзавестись домиком на берегу теплого моря в Испании, то теперь они поняли, что Турция их вполне устраивает.

Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?

Правда, мечту о жизни всей семьей на море до конца осуществить не удалось, потому что у Сергея есть свой бизнес в России. А значит, переехала одна Даша с сыновьями. Сергей изредка навещает их, иногда жена приезжает к нему в Россию, чтобы заодно и пообщаться с подругами.

Хотя Сергей и Дарья показывают полное семейное счастье, народ давно предупреждает девушку о том, что такая жизнь бродяги пользы Серёже не принесет. На него рано или поздно кто-нибудь обратит внимание, а поскольку супруги рядом нет, то молодой человек обязательно соблазнится.

Муж Дарьи Пынзарь нашел любовницу?

И вот недавно главу семейства Пынзарей видели в компании брюнетки. Они вместе ходят в ночные заведения, рестораны и кино. "Доброжелатели" утверждают, что Сергей со своей спутницей состоят в таких близких отношениях, что ближе некуда.

Сам муж Дарьи пока не прокомментировал слухи, а продолжает выкладывать в социальных сетях снимки с наивной женой.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 22:01

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