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В Нижегородской области снизилась стоимость на говядину, лук и морковь

Снижение стоимости по отдельным группам продовольственных товаров отмечено в Нижегородской области. Опустились цены на говядину, лук и морковь. Данные предоставлены Нижегородстат, согласно итогам проведенных исследований.

В Нижегородской области снизилась стоимость на говядину, лук и морковь


В ходе изучения ситуации на рынке в Нижегородской области, экспертами отмечено снижение стоимости лука и моркови на 4,6% и 9,4% соответственно. Также, зафиксировано удешевление говядины, показатель составил 0,4%. У жителей области появилась возможность приобретения дешевой рыбы и сметаны. Более доступны по цене стали хлеб, мука, черный чай и яблоки.

Выросла стоимость картофеля и яиц на 5%. Сыр в Нижегородской области теперь покупают дороже на 2,5%. Отметили эксперты подорожание подсолнечного масла, цена которого поднялась на 2,1% и рост цены на пшено, примерно на 3,2%.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:24

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