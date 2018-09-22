В Нижегородской области снизилась стоимость на говядину, лук и морковь

В ходе изучения ситуации на рынке в Нижегородской области, экспертами отмечено снижение стоимости лука и моркови на 4,6% и 9,4% соответственно. Также, зафиксировано удешевление говядины, показатель составил 0,4%. У жителей области появилась возможность приобретения дешевой рыбы и сметаны. Более доступны по цене стали хлеб, мука, черный чай и яблоки.Выросла стоимость картофеля и яиц на 5%. Сыр в Нижегородской области теперь покупают дороже на 2,5%. Отметили эксперты подорожание подсолнечного масла, цена которого поднялась на 2,1% и рост цены на пшено, примерно на 3,2%.