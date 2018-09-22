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Джастин Теру впервые прокомментировал развод с Дженнифер Энистон

Впервые с момента расставания Джастин Теру решил прокомментировать развод с Дженнифер Энистон. Прекращение отношений было максимально безболезненным для обоих актеров.

Джастин Теру впервые прокомментировал развод с Дженнифер Энистон


В официальном заявлении о разводе Джастин Теру и Дженнифер Энистон указывалось, что решение было принято обоюдным. Но неизвестно, что же стало причиной для развода знаменитостей. Актеры, прожившие в браке 2 года, в интервью тактично избегали этой темы, но недавно Джастин Теру впервые дал небольшой комментарий по поводу разрыва с Дженнифер Энистон. Актер рассказал, что расставание с экс-супругой было в его жизни одним из самых “нежных”. Между ними не осталось вражды или неприязни, но такой финал отношений для их союза был неизбежным.

Джастин Теру впервые прокомментировал развод с Дженнифер Энистон


Единственным печальным моментом в этой ситуации Джастин Теру считает то, что между ним и Дженнифер Энистон уже невозможна такая крепкая дружба, которая была до их расставания.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:24

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