Джастин Теру впервые прокомментировал развод с Дженнифер Энистон

В официальном заявлении о разводе Джастин Теру и Дженнифер Энистон указывалось, что решение было принято обоюдным. Но неизвестно, что же стало причиной для развода знаменитостей. Актеры, прожившие в браке 2 года, в интервью тактично избегали этой темы, но недавно Джастин Теру впервые дал небольшой комментарий по поводу разрыва с Дженнифер Энистон. Актер рассказал, что расставание с экс-супругой было в его жизни одним из самых “нежных”. Между ними не осталось вражды или неприязни, но такой финал отношений для их союза был неизбежным.Единственным печальным моментом в этой ситуации Джастин Теру считает то, что между ним и Дженнифер Энистон уже невозможна такая крепкая дружба, которая была до их расставания.