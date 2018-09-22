По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень похожа на маму Димы Дмитренко

«Самое главное — кормить ребенка грудью или смесью, поить на взлете и посадке, тогда ушки закладывать не будет. Она прямо сразу уснула у меня на руках и поспала два часа, потом мы смотрели мультики, игрались, читали книги. Также мы забронировали люльку, малышка в ней спала с большим удовольствием», - раскрыла секрет спокойствия своего ребенка девушка.

«Родной человек важнее принципов и обид… Василиса Дмитриевна!», - написала мама Дмитренко, опубликовав фото с внучкой.

«Как похожи!», «Ну просто копия бабушки», «Какая сладенькая девочка, давно надо было с бабушкой познакомить, тем более они вон как похожи сильно», - писали они в комментариях.

В своем микроблоге молодая мамочка написала, что несмотря на 9-часовой перелет малышка вела и чувствовала себя хорошо.По прилету в родной город Оля и Дима остановились в квартире у Алены Савкиной, а после повезли дочку на знакомство с бабушкой и прабабушкой. По словам Рапунцель, они классно провели время в кругу родных и близких.Пользователям Сети показалось, что маленькая Василиса очень похожа на свою бабушку, хотя она и не является Диме кровной матерью.Стоит отметить, что на данный момент супруги уже направляются в Москву, дабы на Поляне вступить в борьбу за главный приз конкурса «Человек года» - квартиру.