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По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень похожа на маму Димы Дмитренко

Несколько дней назад участники телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко наконец-то получили долгожданный отпуск и вместе со своей пятимесячной дочерью Василисой отправились во Владивосток.

По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень похожа на маму Димы Дмитренко


В своем микроблоге молодая мамочка написала, что несмотря на 9-часовой перелет малышка вела и чувствовала себя хорошо.

«Самое главное — кормить ребенка грудью или смесью, поить на взлете и посадке, тогда ушки закладывать не будет. Она прямо сразу уснула у меня на руках и поспала два часа, потом мы смотрели мультики, игрались, читали книги. Также мы забронировали люльку, малышка в ней спала с большим удовольствием», - раскрыла секрет спокойствия своего ребенка девушка.


По прилету в родной город Оля и Дима остановились в квартире у Алены Савкиной, а после повезли дочку на знакомство с бабушкой и прабабушкой. По словам Рапунцель, они классно провели время в кругу родных и близких.

По мнению фолловеров, дочка Оли Рапунцель очень похожа на маму Димы Дмитренко


«Родной человек важнее принципов и обид… Василиса Дмитриевна!», - написала мама Дмитренко, опубликовав фото с внучкой.


Пользователям Сети показалось, что маленькая Василиса очень похожа на свою бабушку, хотя она и не является Диме кровной матерью.

«Как похожи!», «Ну просто копия бабушки», «Какая сладенькая девочка, давно надо было с бабушкой познакомить, тем более они вон как похожи сильно», - писали они в комментариях.


Стоит отметить, что на данный момент супруги уже направляются в Москву, дабы на Поляне вступить в борьбу за главный приз конкурса «Человек года» - квартиру.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:20

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