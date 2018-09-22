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В Сети появилась новая информация о смартфоне LG V40

Новые фотографии в Сети демонстрируют фронтальную поверхность смартфона LG V40. Учитывая то, что они действительно могут быть настоящими, пользователь получит очередную модель смартфона с соответствующим вырезом на экране, даже не смотря на его компактные размеры.

В Сети появилась новая информация о смартфоне LG V40


Есть и некоторые параметры предстоящего флагмана. Приписывают ему диагональ экрана 6,4 дюйма при разрешении 3120х1440 пикселей. Оборудовано устройство SoC Snapdragon 845 и двумя сдвоенными камерами, при этом датчики фронтальной соответствуют 8 и 5 Мп, для основной предусмотрены 16 и 12 Мп соответственно. Оснащение характеризуют 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, емкость аккумулятора 3300 мА/ч.


 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:45

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