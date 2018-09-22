В Сети появилась новая информация о смартфоне LG V40

Есть и некоторые параметры предстоящего флагмана. Приписывают ему диагональ экрана 6,4 дюйма при разрешении 3120х1440 пикселей. Оборудовано устройство SoC Snapdragon 845 и двумя сдвоенными камерами, при этом датчики фронтальной соответствуют 8 и 5 Мп, для основной предусмотрены 16 и 12 Мп соответственно. Оснащение характеризуют 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, емкость аккумулятора 3300 мА/ч.