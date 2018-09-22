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Ученые: Пассивное курение способствует возникновению инфекций дыхательных путей у новорожденных детей

Ученые из университета Кейптауна, Стелленбош в Южной Африке и из Квинсленда в Австралии провели исследование, в ходе которого выяснили, что пассивное курение может поспособствовать возникновению инфекций дыхательных путей у новорожденных детей.

Ученые: Пассивное курение способствует возникновению инфекций дыхательных путей у новорожденных детей


Специалисты утверждают, что в воздухе есть два негативных фактора - это загрязнение важного вещества и табачный дым. В ходе исследования ученые проанализировали состояние здоровья более 1100 матерей с их новорожденными детьми. Младенцы наблюдались первый год жизни. В результате выяснилось, что из всех наблюдаемых 524 получили LRTIs в первый год своей жизни. Это было связано с материнским курением до их рождения или твердыми частицами.

Некоторые дети даже нуждались в госпитализации или дополнительном кислороде, это было связано с воздействием толуола еще до рождения младенцев. На данный момент исследователи планируют начать тщательное изучение этого вопроса для предотвращения воздействия опасных компонентов. Ученые предупреждают, что помимо внешних неблагоприятных факторов пассивное курение для младенцев губительно.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:57

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