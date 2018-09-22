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Наталья Андрейченко рассказала об интимных отношениях с экс-женихом дочки

Актриса Наталья Андрейченко участвовала в съемках шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка рассказала об интимных отношениях с экс-женихом собственной дочки.

Наталья Андрейченко рассказала об интимных отношениях с экс-женихом дочки


Наталья Андрейченко два раза была замужем. Первым супругом актрисы был композитор Максим Дунаевский, а вторым - голливудский кинопродюсер Максимилиан Шелл. Теперь 62-летняя артистка свободна, при этом готова к новым романтическим отношениям. Телезвезда призналась, что переспала с бывшим женихом собственной дочки. По ее словам, они случайно познакомились у ее друга - австрийского олигарха. Парень был в шоке, узнав, что Наталья Андрейченко является матерью его бывшей девушки.

Наталья Андрейченко рассказала об интимных отношениях с экс-женихом дочки


Актриса поведала, что она очень хотела, что бы парень стал ее зятем. По ее словам, он был удивительный, состоятельный и образованный. По наследству молодой человек получил большую ферму, на которой выращивал вино. Он был готов жениться на Анастасии Шелл. Однако дочь влюбилась в обычного реквизитора, от которого, как выяснилось позже, оказалась беременной, что разочаровало Наталью Андрейченко.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:45

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