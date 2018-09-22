Наталья Рудова посещает спортзал из-за своей большой любви к булкам
Отечественная актриса Наталья Рудова раскрыла фанатам секреты сохранения фигуры и особенности собственного рациона, разместив соответствующий пост в микроблоге Instagram. Облаченная в купальник, телезвезда призналась, что посещает спортзал из-за своей большой любви к булкам.
35-летняя звезда поведала фолловерам, сто любит еду, однако для поддержания формы ей приходится постоянно трудиться в спортзале. Актриса отметила, что очень любит сладкие мучные изделия, однако ей нравится быть также красивой. Знаменитость рассказала подписчикам, что после плодотворной тренировки ей нравятся ощущения боли в мышцах.
Многие фанаты в комментариях заявили, что в признаниях кумира узнали самих себя. Пост знаменитости в течение часа сумел собрать свыше 53 тысяч отметок «Мне нравится» и более 210 комментариев.
35-летняя звезда поведала фолловерам, сто любит еду, однако для поддержания формы ей приходится постоянно трудиться в спортзале. Актриса отметила, что очень любит сладкие мучные изделия, однако ей нравится быть также красивой. Знаменитость рассказала подписчикам, что после плодотворной тренировки ей нравятся ощущения боли в мышцах.
Многие фанаты в комментариях заявили, что в признаниях кумира узнали самих себя. Пост знаменитости в течение часа сумел собрать свыше 53 тысяч отметок «Мне нравится» и более 210 комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15