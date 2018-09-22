Эксперты составили ТОП лучших семейных авто

На первом месте оказался автомобиль Honda Civic. Второе место заняла Honda Accord. На третьем месте разместилась Kia Optima. Далее следуют версии Hyundai Sonata, а также Chevrolet Malibu. Они тоже принадлежат к классу седанов. На шестом месте расположился четырёхдверный седан версии Chevrolet Impala. Седьмая позиция досталась Honda CR-V. На восьмом месте размещается транспортное средство Honda 2016 HR-V. Девятая позиция досталась Honda Pilot.На десятом месте в рейтинге лучших семейных автомобилей оказалась версия Highlander от Toyota. Дальше в списке идут автомобили Nissan Pathfinder и Chevrolet Tahoe. За ними расположились Subaru Outback и Honda Odyssey. Следующие позиции достались Toyota Sienna, а также Kia Sedona.