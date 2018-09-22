Эксперты составили ТОП лучших семейных авто
Эксперты составили ТОП лучших семейных автомобилей. Они в результате представили 16 моделей, которые более подходят для большой семьи.
На первом месте оказался автомобиль Honda Civic. Второе место заняла Honda Accord. На третьем месте разместилась Kia Optima. Далее следуют версии Hyundai Sonata, а также Chevrolet Malibu. Они тоже принадлежат к классу седанов. На шестом месте расположился четырёхдверный седан версии Chevrolet Impala. Седьмая позиция досталась Honda CR-V. На восьмом месте размещается транспортное средство Honda 2016 HR-V. Девятая позиция досталась Honda Pilot.
На десятом месте в рейтинге лучших семейных автомобилей оказалась версия Highlander от Toyota. Дальше в списке идут автомобили Nissan Pathfinder и Chevrolet Tahoe. За ними расположились Subaru Outback и Honda Odyssey. Следующие позиции достались Toyota Sienna, а также Kia Sedona.
На первом месте оказался автомобиль Honda Civic. Второе место заняла Honda Accord. На третьем месте разместилась Kia Optima. Далее следуют версии Hyundai Sonata, а также Chevrolet Malibu. Они тоже принадлежат к классу седанов. На шестом месте расположился четырёхдверный седан версии Chevrolet Impala. Седьмая позиция досталась Honda CR-V. На восьмом месте размещается транспортное средство Honda 2016 HR-V. Девятая позиция досталась Honda Pilot.
На десятом месте в рейтинге лучших семейных автомобилей оказалась версия Highlander от Toyota. Дальше в списке идут автомобили Nissan Pathfinder и Chevrolet Tahoe. За ними расположились Subaru Outback и Honda Odyssey. Следующие позиции достались Toyota Sienna, а также Kia Sedona.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:15