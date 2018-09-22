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Apple значительно снизит цены в России на iPhone Xs и iPhone Xs Max

Компания Apple в конце сентября 2018 года начнет продажи на территории России смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max. Купить новинки можно будет в фирменном онлайн-магазине и многочисленных розничных точках партнеров.

Apple значительно снизит цены в России на iPhone Xs и iPhone Xs Max


Техническое оснащение новинок полностью идентично, отличны только размеры, диагональ экрана и емкость батарей. Только позволить покупку данных моделей телефонов сможет не каждый, стоимость базовой модели уже достигла 87990 рублей.

Компанией Apple оценена начальная конфигурация iPhone Xs примерно в 1300 долл. Точно такая же модель «яблочной» корпорации в США стоит меньше на 300 долл. Уже стало известно, что Apple собирается значительно снизить стоимость своих смартфоны нового уровня, в итоге ценам предстоит упасть еще ниже.

Благоприятствует этому предстоящее расследование Федеральной антимонопольной службой, связанное с обращением жителя России, направившего заявление о возможности координации на российской территории цен для iPhone Xs и iPhone Xs. В заявлении указано, данные мобильные устройства продаются в стране по идентичным ценам, это указывает на то, что торговыми сетями исполняются требования Apple, а это запрещено делать по закону.

В случае выяснения ФАС фактов координации «яблочной» корпорацией цен на iPhone Xs и iPhone Xs в России, ее ждут соответствующие последствия. Это могут быть штрафы и предписания о немедленном снижении цен. Данные обстоятельства повлияют на падение стоимости новинок от Apple, необходимо только дождаться итогов расследования, стартует которое после поступления в продажу новых мобильных устройств на российской территории.


 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:40

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