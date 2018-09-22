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Смартфон ZTE Nubia Z18s получит экран IPS и дополнительный дисплей OLED

Появилась информация, что новый смартфон ZTE Nubia Z18s получит основной экран IPS, а дополнительный дисплей OLED. Также стало известно, что они будут с разными разрешениями и диагоналями.

Смартфон ZTE Nubia Z18s получит экран IPS и дополнительный дисплей OLED


О новинке Nubia Z18s, оснащённой сразу двумя цветными экранами, уже известно пользователям. Теперь же этот гаджет появилось в базе TENAA, что позволяет узнать о его параметрах. Стало известно, что основной экран будет представлять панель IPS, а его диагональ составит 6,26 дюйма с разрешением 2280 х 1080 пикселей. Второй дисплей — панель OLED диагональю в 5,1 дюйма и с разрешением 1520 х 720 пикселей.

У нового смартфона будет 6 либо 8 ГБ ОЗУ и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти. ZTE Nubia Z18s станет обладателем аккумулятора ёмкостью в 3800 мА·ч, а также сразу двумя сдвоенными камерами. Габариты новинки будут равны 154,1 х 73,3 х 8,65 мм, его масса составит 178 г.


 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:29

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