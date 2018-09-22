Сергей Пынзарь займется строительством второго тайнхауса для своей семьи

«С мертвой точки ничего не сдвинулось. Более того, появились еще люди, которых также кинули застройщики. Семьи ждут, платят кредиты за жилье, в котором они не могут жить», - объяснила Даша.

«Мы ждем ключи от нашего таунхауса, поскольку за него заплачены деньги. А вообще, скоро мы уже сами будем строить дом. Просто два года назад у Сережи не было бизнеса, и он не знал, как все это работает», - заявила бывшая звезда телестройки.

По словам девушки, застройщик еще в 2016 году должен был сдать готовый объект, за который они с мужем заплатили 6 миллионов рублей, однако на сегодняшний день ключи им так не вручили, поэтому вместе с другими дольщиками супруги намерены обратиться в суд.Стоит отметить, что сейчас Пынзари развивают собственный строительный бизнес в столице и если раньше они обращались за помощью или зависели от других компаний, то сейчас они могут построить дом самостоятельно.Более того, как оказалось, Сергей вплотную занялся этим вопросом, поэтому в ближайшем будущем в Москве начнется стройка второго таунхауса.