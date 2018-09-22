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Сергей Пынзарь займется строительством второго тайнхауса для своей семьи

Несколько дней назад стало известно о том, что бывшие участники телепроекта «Дом-2» Сергей и Дарья Пынзарь еще два года назад решили переехать в новый таунхаус, который расположен в закрытом поселке недалеко от МКАД.

Сергей Пынзарь займется строительством второго тайнхауса для своей семьи


По словам девушки, застройщик еще в 2016 году должен был сдать готовый объект, за который они с мужем заплатили 6 миллионов рублей, однако на сегодняшний день ключи им так не вручили, поэтому вместе с другими дольщиками супруги намерены обратиться в суд.

«С мертвой точки ничего не сдвинулось. Более того, появились еще люди, которых также кинули застройщики. Семьи ждут, платят кредиты за жилье, в котором они не могут жить», - объяснила Даша.


Стоит отметить, что сейчас Пынзари развивают собственный строительный бизнес в столице и если раньше они обращались за помощью или зависели от других компаний, то сейчас они могут построить дом самостоятельно.

Более того, как оказалось, Сергей вплотную занялся этим вопросом, поэтому в ближайшем будущем в Москве начнется стройка второго таунхауса.

«Мы ждем ключи от нашего таунхауса, поскольку за него заплачены деньги. А вообще, скоро мы уже сами будем строить дом. Просто два года назад у Сережи не было бизнеса, и он не знал, как все это работает», - заявила бывшая звезда телестройки.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:29

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