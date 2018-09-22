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Эксперты составили ТОП самых стильных хэтчбеков на российском авторынке

Экспертами составлен рейтинг самых стильных современных хэтчбеков на российском авторынке. На первом месте оказался Volkswagen Golf.

Эксперты составили ТОП самых стильных хэтчбеков на российском авторынке


Данное авто имеет очень привлекательную внешность и может порадовать водителей наличием современных ассистентов. Автомобиль довольно хорошо проявил себя в ходе международных тестов безопасности. На сегодняшний день минимальная стоимость транспортного средства составляет 1 430 000 рублей. На втором месте оказался Mercedes-Benz A-Class. По мнению экспертов, внешность этого автомобиля никого не оставит равнодушным.

Авто имеет широкий набор разных пакетов дооснащения. За базовую версию авто просят 1 760 000 рублей. На третьем месте оказался Audi A3 Sportback. Данное авто привлекает внимание цифровой приборной панелью, светодиодными фарами головного света. Базовую версию авто приобрести можно за 1 740 000 рублей. На четвёртом месте находится Alfa Romeo Giulietta. Главным преимуществом этого авто является итальянский изысканный стиль. Транспортное средство можно приобрести только по предварительному заказу.

На пятом месте оказался Ford Fiesta. Данное авто имеет невысокий уровень оснащения. Однако внешний вид у авто очень симпатичный. Минимальная стоимость этой машины составляет 830 000 рублей.


 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:04

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